Una firma de análisis de datos ha sido acusada de obtener información de 50 millones de usuarios para ayudar la campaña electoral del presidente Donald Trump.

Cambridge Analytica fue empleada por la campaña del presidente Donald Trump en el 2016, y se le acusa de haber obtenido datos de los perfiles de Facebook de más de 50 millones de usuarios sin su consentimiento. Mediante esta acción, la empresa analizó la actividad de las redes sociales de una gran parte del electorado de EE. UU., y desarrolló técnicas para aprovechar esa información a favor de la campaña del entonces canditado republicano.

Esta es considerada una de las filtraciones de datos más grandes en la historia de Facebook y le permitió a Cambridge Analytica desarrollar técnicas que formaron la base de su trabajo en la campaña, informaron The New York Times y The Guardian.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica y al profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, quien creó la aplicación en cuestión, además de Christopher Wylie de Eunoia Technologies (anteriormente empleado con Cambridge Analytica), quien supuestamente también recibió datos de usuario de la aplicación.

Wylie, ex trabajador de Cambridge Analytica quien denunció los hechos, explicó como obtuvieron de forma ilegítima los 50 millones de perfiles de Facebook y datos de usuarios.

Él comentó en entrevista con The Guardian que tiene un registro en papel de los datos recolectados de 50 millones de usuarios, junto con recibos, facturas, correos electrónicos y cartas legales, que respaldan cómo entre Junio y agosto de 2014 millones de cuentas y datos de Facebook se vieron comprometidos.

Por si fuera poco, recibió en el 2014 una carta de los abogados de Facebook admitiendo que Cambridge Analytica había adquirido los datos de manera ilegítima.

Ese mismo año, Steve Bannon era miembro de la mesa directiva de Cambridge Analytica, y después se convirtió en el jefe de la campaña de Donald Trump.

También te puede interesar: Trump miente y altera información sobre déficit comercial con Canadá

En una publicación, Facebook explicó que Cambridge Analytica había recibido hace años datos de usuarios de una aplicación de Facebook que pretendía ser una herramienta de investigación psicológica, aunque la firma no estaba autorizada a obtener la información.

Cambridge Analytica aseguró en el 2015 que había destruido la información que había recopilado, según Facebook, aunque la red social dijo que recibió informes ‘hace varios días’ de que no se borraron todos los datos.

La campaña de Trump negó este fin de semana haber utilizado datos de la empresa, diciendo que obtuvo esa información del Comité Nacional Republicano.

“La campaña utilizó el RNC (Comité Nacional Republicano) para sus datos de votantes y no a Cambridge Analytica. Usar los datos de RNC fue una de las mejores elecciones que hizo la campaña. Cualquier afirmación de que se usaron datos de votantes de otra fuente para apoyar la victoria en 2016 es falsa”.