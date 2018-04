"No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos"; José Antonio Meade

Durante su participación en la 101 asamblea de la American Chamber of Commerce el candidato a la presidencia de México por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que “no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos”.

Ciudad de México .– El mensaje emitido por José Antonio Meade, primer candidato no militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de la 101 asamblea de la American Chamber of Commerce, señaló que la corrupción no se erradicará por voluntad política ni porque una persona se ponga como ejemplo, sino que se requiere generar leyes e instituciones que combatan este fenómeno.

De igual forma destacó la importancia de reivindicar el servicio público, bajo la premisa de que no hay partidos políticos corruptos, sino funcionarios de gobierno que se han manejado al margen de la ley y los cuales no tendrán cabida en su gobierno, esto después de contestar a la pregunta realizada por el periodista Carlos Mota, acerca de que estrategia de campaña tenia planeada para contrarrestar los señalamientos que indican que una de las características principal del partido que lo postula es la corrupción.

“México necesita que se haga buena política y México necesita que los malos políticos, del partido que fuera, estén enfrentando sus consecuencias y que estén en la cárcel. Eso es lo que hemos planteado y lo hemos planteado además desde la tranquilidad de haber servido por años sin haber, en toda mi trayectoria, estado involucrado en ningún escándalo”, dijo el ex secretario de Hacienda.

En su presentación Meade indicó que en el tema energético su proyecto apuesta a la apertura, al Estado de Derecho y a la participación cada vez más amplia del sector privado, nacional y extranjero. Además, su gobierno plantea movilizar recursos domésticos para desarrollar cada vez más sectores con una visión clara de seguridad.

También advirtió, que el modelo económico planteado por uno de sus adversarios busca regresar el control al Estado, cerrar espacios de libertad, cancelar la posibilidad de que el desarrollo se construya en equipo y centrar la estrategia de seguridad en una amnistía. “Entre esos dos modelos, yo no tengo ninguna duda de que México va a escoger el mío”, declaró Meade Kuribreña.

El candidato dejó en claro que la mejor forma de cerrar la desigualdad es a través de generar condiciones de estabilidad y certidumbre, que se reflejan en inversión, empleo y combate a la pobreza. Subrayó que la premisa central de la competitividad es la confianza, que descansa en el buen manejo y conducción de la economía, así como cerrar las brechas entre los elementos que tiene el gobierno y las necesidades de la población