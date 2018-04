Anaya presenta su plan para subir el salario mínimo a 100 pesos

El candidato a la Presidencia de México espera duplicar el salario mínimo para el 2022 y de ganar, se comprometió a implementar su proyecto desde su primer día como Presidente.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en Ciudad de México, Ricardo Anaya presentó sus propuestas para lograr que el salario mínimo suba a 100 pesos en todo el país.

“El salario mínimo en diciembre del 2022 alcanzará el nivel de la canasta de bienestar que establezca en CONEVAL, la agencia especializada, objetiva e imparcial que tiene México. Esto implica poco más que duplicar el salario mínimo”, dijo Anaya.

Afirmó que de ganar las elecciones, desde el primer día convocaría a la comisión para llevar el salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria, el cual define el CONEVAL.

También buscará cambiar el mecanismo para fijar el salario mínimo al crear un consejo para monitorear el alza de los salarios mínimos, sus repercusiones y las medidas que se deberán tomar a futuro.

El candidato presidencial también espera el apoyo de los empresarios del país, ya que ellos “están absolutamente conscientes de que es injusto, antieconómico y antiético, el que el salario mínimo esté por debajo de la línea de bienestar que establece el propio CONEVAL”, comentó.

Recordó que es importante luchar contra la desigualdad ya que “ no sólo es un problema de justicia sino también un enorme obstáculo para que crezca la economía, porque quien no tiene ingresos suficientes no puede consumir”.

