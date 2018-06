El senador panista presentó ayer una denuncia contra Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente, por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias.

A pocas horas de que se lleve a cabo el tercer y último debate presidencial en México, el senador panista Ernesto Cordero denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

A través de la red social Twitter, Cortés anunció ayer que en punto de las 18:30 horas de este lunes acudiría a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la colonia Guerrero, para formalizar el recurso legal en contra de Anaya Cortés, por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias.

El legislador presentó la denuncia en contra del expresidente de Acción Nacional luego de que el pasado jueves fuera difundido un video en el que se observa al empresario queretano, Juan Carlos Barreiro, revelar haber transferido dinero para la campaña de Anaya, en pago por supuestos favores recibidos por éste cuando era funcionario de Querétaro.

Les comparto la denuncia que presenté hace unos minutos en la @PGR_mx en contra de @RicardoAnayaC por lavado de dinero. file:///C:/Users/HEM06-16/Downloads/11_06_18_19.10.pdf pic.twitter.com/XPrInNhlIc — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) June 12, 2018

“Lo que yo le estoy exigiendo al procurador son tres cosas: una, que tome en consideración y en las investigaciones este video, donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero; dos, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya; y tres, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya, porque también hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia”, señaló.

PAN vs PAN

Según rescata Proceso, Cordero, cercano al expresidente Felipe Calderón y a su esposa, la excandidata independiente Margarita Zavala, exigió a la PGR que llame a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Ricardo Anaya.

Anaya es el abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y MC, por lo que Cordero Arroyo señaló que no está preocupado por una posible expulsión del Partido Acción Nacional y aseguró que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es Anaya y no a los panistas honestos”.

Cabe destacar que el pasado 20 de mayo, tras la salida de Margarita Zavala del proceso electoral, Cordero hizo público su respaldo a José Antonio Meade, a quien consideró como el aspirante más honesto y con la trayectoria más limpia y de resultados de cara a las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

