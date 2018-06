Desde Mérida, Yucatán, los candidatos presidenciales participaron en el Tercer y último Debate Presidencial organizado por el INE, en el que fijaron sus posiciones a 19 días de las elecciones presidenciales.

El último debate entre los candidatos presidenciales se llevó a cabo el día de ayer en Mérida, Yucatán, en medio de los escándalos por los vídeos filtrados en los que supuestamente se revelan los vínculos de Ricardo Anaya con empresas que lavan dinero.

El tercer debate presidencial generó gran expectativa y convocó a más de 500 periodistas, 54 de ellos extranjeros, así como a políticos nacionales y locales que se dieron cita en el Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida.

🖥 Todo listo para iniciar el Tercer Debate Presidencial #DebateINE pic.twitter.com/yqffj4B8dA — INE (@INEMexico) June 13, 2018

La mayoría de los analistas coinciden en que la mayor parte del debate consistió en los ataques de los candidatos a Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia y el favorito en las encuestas, sin embargo, también hubo momentos en los que las propuestas y planteamientos destacaron durante la noche.

Éste es un resumen de lo más destacado del último debate presidencial.

Ricardo Anaya

El candidato de Por México al Frente no tuvo una noche fácil. Apenas 15 minutos antes del inicio del debate, en redes sociales y plataformas de Internet se dio a conocer un segundo vídeo en el que aparece Juan Barreiro, hermano del empresario queretano Manuel Barreiro, cuando supuestamente revela los vínculos que mantuvo su familia con el panista.

“He sido flanco de una campaña brutal de mentiras, porque me atreví a decir que habrá fiscalía autónoma que investigue a Enrique Peña Nieto, por decir esto me atacan, pero no les tengo miedo”, aseguró el expresidente del PAN.

Anaya aseguró más tarde que una de las principales causas de que la economía no crezca es la corrupción, por lo que, dijo, se encargará de combatir este mal.

De igual forma, el abanderado de Acción Nacional aprovechó para señalar a López Obrador por sus supuestos vínculos con el empresario José María Rioboó, quien supuestamente habría hecho pistas en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y que después, presuntamente, le presentó a Obrador nuevos proyectos parecidos para que se construyeran en otro lugar.

José Antonio Meade

Menos agresivo que en el segundo debate, el abanderado del PRI realizó, sin embargo, ataques directos en contra de Obrador, a quien recriminó su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, momento en que, dijo, la pérdida de empleos fue grande, además de que, de acuerdo con cifras de su equipo de trabajo, se convierte en el peor gobernante de la Ciudad de México y que perdió muchos empleos en su gestión.

También aseguró que cancelar la Reforma Educativa sería como echar por la borda la tecnología. Al respecto, el candidato dijo que estará siempre del lado de los profesores a través de incentivarlos con mejores plazas con espacios mejores de zonas marginales las escuelas tengan independencia financiera.

Jaime Rodríguez “El Bronco”

“El Bronco”, último en las encuestas, tuvo una noche desangelada. El candidato independiente aseguró que aumentará los fondos públicos “quitando a los flojos” del gobierno. “Incluidos estos tres”, dijo señalando al resto de los candidatos, en una de sus intervenciones más recordadas.

Jaime Rodríguez insistió en que no es un político tradicional e insistió en que él aporta soluciones mientras el resto de los candidatos se pelean.

AMLO

López Obrador, líder de las encuestas, por su parte, eligió no discutir ni rebatir los ataques de sus contrincantes.

Como ha venido haciendo desde el inicio de su campaña, Obrador aseguró que va a terminar con la corrupción en México para obtener recursos para su proyecto de nación.

El periodista Leonardo Curzio preguntó a Andrés Manuel López Obrador qué haría para propiciar el crecimiento económico ante el posible rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a lo que el tabasqueño respondió que su fórmula es sencilla: acabar con la corrupción y “cortar todo el copete de privilegios en el gobierno”.

Estas medidas, dijo, podrían dejar una bolsa de entre 600 mil y 800 mil millones de pesos anuales, dinero que se ocuparía en invertir en actividades productivas.

A pesar de intentar no enfrascarse en discusiones, cerca del final del encuentro, tras los ataques de Anaya, que presentó una foto suya frente al presidente Peña Nieto y lo acusó de haber ofrecido impunidad, el tabasqueño arremetió y dijo que no cree en la venganza.

“Ni a ti te voy a meter en la cárcel”, dijo.

