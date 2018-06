El objetivo de la campaña obradorista será no dejar margen de error, tener una victoria aplastante que evite la posibilidad de la manipulación de los resultados electorales el 1 de julio.

Para Andrés Manuel López Obrador, los siguientes días serán decisivos. La mayoría de las encuestas lo colocan, a una semana exacta de las elecciones presidenciales, como el favorito en las intenciones de voto, sin embargo, el escenario es vagamente familiar.

En 2006 y 2012, miles de seguidores aseguraron que AMLO ganaría, pero no fue así. Había razones para creerlo. Especialmente en 2006, el hartazgo de la sociedad con la clase política mexicana hizo que Obrador se convirtiera en la oposición más fuerte y temida en México tanto por el PAN como por el PRI.

En ambas elecciones, no obstante, el político tabasqueño fue vencido en el último momento, primero por el panista Felipe Calderón (en una tensa elección y por un porcentaje sumamente cerrado), y después por Enrique Peña Nieto, del PRI.

En pleno 2018, con la experiencia de dos candidaturas presidenciales previas, ¿la tercera será la vencida para López Obrador?

¿Por qué AMLO puede ganar?

Para los más férreos simpatizantes de “El Peje”, éste es el momento. Con sondeos que lo ubican con una ventaja de entre 18 y 20 puntos por encima de su contrincante más cercano (un Ricardo Anaya severamente golpeado por acusaciones de lavado de dinero), Obrador está a un paso de tener una victoria aplastante, fuera de toda duda.

Si esto es cierto o falso, es algo que se comprobará el próximo domingo. Lo único que se sabe con algo de certeza es que, en 2018, Obrador ha hecho su mejor campaña.

La carrera política del tabasqueño nunca se ha distinguido por el uso de la retórica. A trompicones, Obrador ha salido apenas bien librado de los debates presidenciales a los que ha asistido (y a los que no), pero en esta ocasión logró hacer algo que en 2012 no pudo y que le costó muy caro: decidió no enfrascarse en enfrentamientos con sus contrincantes.

2018 mostró la versión más pragmática de AMLO, ese político, como se define a sí mismo, que no está en busca de venganza, sino de conciliación. El que ha prometido no encarcelar al presidente Peña Nieto (aunque en ningún momento ha señalado por qué debería ir preso).

En su afán de ganar la Presidencia por un margen incuestionable, Obrador ha hecho alianzas sumamente cuestionables, con personajes y fuerzas políticas no sólo poco afines, sino muchas veces antagonistas, como su unión con el partido derechista Encuentro Social (PES), usual aliado del PRI.

Con todo, el que parece ser el mayor aliado de AMLO durante esta elección podría ser el hartazgo social. El presidente Enrique Peña Nieto cuenta con los niveles de popularidad más bajos de todo el sexenio, y los gobiernos del PAN han sido duramente criticados por casos de corrupción y por lo que se considera una incompetencia que ha derivado en los altos niveles de violencia en el país.

Aquí parece residir el punto nodal de cómo podría desarrollarse el final de la elección. El segmento que usualmente no corresponde al voto duro de Obrador, tras 18 años de campaña, podría finalmente darle una oportunidad al político tabasqueño.

El fantasma del “fraude electoral”

Pero eso no es todo. Sobre Obrador pende todavía el fantasma de un argumento que ha sido desdibujado y que suena un tanto agotado en los últimos años: el del supuesto fraude electoral.

La política mexicana no es ajena a estas prácticas políticas ilegales, pero tras casi 20 años en el ojo público, esta bandera parece repetitiva, cansada, puede resultar incluso contraproducente. El objetivo de la campaña obradorista será no dejar margen de error, tener una victoria aplastante que evite la posibilidad de la manipulación de los resultados.

La mayoría de los analistas concuerdan en que Morena, el partido fundado por Obrador, está muy cerca de lograr el objetivo, pero a lo que podría ser un costo altísimo: el desdibujo de los valores del partido, la infiltración de priistas, panistas y pesistas entre otros, es decir, la infiltración de la vieja política de la que los votantes están hartos.

Un riesgo que a corto plazo podría llevar a Obrador, esta vez sí, a la silla presidencial, pero cuyos efectos a largo plazo podrían ser desastrosos para el tabasqueño.

