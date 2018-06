Así fueron los cierres regionales de los Presidenciales en México

A caballo, con estadios vacíos, desde el Ángel de la independencia o rodeados de militantes y simpatizantes, así fueron los cierres de campaña regionales de los candidatos presidenciales.

Los candidatos a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, iniciaron los cierres de sus campañas este fin de semana, en diferentes regiones del país y a tan sólo unos días de la jornada electoral.

AMLO vs El Mundial

El sábado, en una decisión un tanto sorpresiva, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, citó en Veracruz a sus seguidores, a la misma hora en que jugaba la Selección Nacional.

Te puede interesar: Asesor de AMLO busca calmar nerviosismo del sector empresarial

Mientras transcurría el descanso y parte del segundo tiempo del partido México-Corea del Sur, Obrador cerró su campaña en Veracruz, en un movimiento arriesgado que no resultó exitoso del todo. Gradas y parte de la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuentes lucieron vacías.

Previo al mitin, el candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitlahuac García, señaló que el estadio no se había llenado por la supuesta detención de camiones que se dirigían al acto, supuestamente promovidos por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Anaya, un cierre seguro

Por su parte, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, cerró este domingo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, un día después de la Marcha del Orgullo LGBT, en un evento al que, de acuerdo con medios de comunicación, asistieron unas 10 mil personas, aunque el candidato aseguró que asistieron mucho más.

Estamos a 7 días de lograr el #México que soñamos: con paz, prosperidad, libre de corrupción y donde todas las familias vivan felices. Ese México será posible con la fuerza de los veracruzanos. Hoy más de 80 mil nos acompañaron en el cierre de campaña. ¡Hasta la victoria! pic.twitter.com/wa1Rbnqo87 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 25, 2018

“Nos hemos propuesto a ser el primer gobierno de coalición del país (…) y en las coaliciones que hemos formado hemos acabado con el pacto de impunidad”, aseguró Anaya este domingo.

Meade juega de local

José Antonio Meade estuvo en Toluca, casi a la misma hora que el evento de Anaya, en un encuentro con militantes del PRI.

Sigue la transmisión en vivo del cierre de campaña de @JoseAMeadeK en Toluca, Estado de México. #MeadeXMéxico https://t.co/R6aWX7QJSn — PRI (@PRI_Nacional) June 24, 2018

“Aquí desde Toluca decimos no a la división, no a la ocurrencia, no a la falta de experiencia”, señaló Meade, quien estuvo acompañado por gobernadores priistas, secretarios de estado, coordinadores regionales de su campaña y dirigentes de sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional.

Más de ocho mil compañeros, encabezados por un servidor, arropamos al próximo Presidente de 🇲🇽 José Antonio Meade en su cierre de campaña en Toluca.#VotaMeade#MeadeXMéxico pic.twitter.com/y3exlICgTa — Abraham Saroné (@AbrahamSarone) June 25, 2018

Cierra el Bronco en Monterrey

Finalmente, Jaime Rodríguez “El Bronco” inició sus cierres de campaña en Nuevo León, con una cabalgata en la mañana, y por la tarde en la Macroplaza de Monterrey.

El candidato independiente a la Presidencia de la República insistió en que la recolección de firmas se hizo de manera legal y recorriendo casa por casa, a pesar de que el INE insiste en que se violó el debido proceso al presentar apoyos falsos.

“Muchos de ustedes me firmaron, levanten la mano para mandarle esta foto al INE, aquí están las firmas falsas, aquí están los que trabajaron utilizando recursos públicos, eso dice el INE. ¿A cuántos de ustedes se les pagó para juntar una firma? ¿A cuántos de ustedes se les dio un frutsi o una despensa?”, insistió Calderón.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram