Los presidentes de Brasil y Francia felicitaron el presidente electo de México y le externaron sus intenciones de colaborar juntos en el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Michel Temer, presidente de Brasil, dio a conocer que se reunirá con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, en Puerto Vallarta, durante la próxima Cumbre de la Alianza Mercosur-Pacífico.

Temer compartió este martes en su cuenta de Twitter un mensaje en el dio a conocer que sostuvo una llamada telefónica con el fundador de Morena, en la que lo felicitó por el resultado de las elecciones presidenciales de este domingo, en las que resultó vencedor.

“Conversé por teléfono hace poco con López Obrador y nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en Puerto Vallarta, en México, durante la Cumbre Mercosur-Alianza del Pacífico”, escribió el mandatario brasileño en sus redes sociales.

Telefonei há pouco para @lopezobrador_ e o felicitei pela vitória nas eleições no México. Trabalharemos para fortalecer ainda mais as relações entre nossos países. Combinamos de nos encontrar, em Puerto Vallarta, no México, na Cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico.

— Michel Temer (@MichelTemer) July 3, 2018