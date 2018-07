Encuentro Social y Nueva Alianza pierden registro ante el INE

Así cambió el Mapa Político de México La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador no sólo define al nuevo presidente de México, cambia de manera drástica el panorama político en el país. El mapa político mexicano se ha transformado y no sólo algunos partidos (aliados incluso de Andrés Manuel) están a poco de perder su registro, sino que los que eran considerados como los más fuertes han sido relegados en favor de un partido relativamente nuevo. En 2012, el Revolucionario Institucional ganó las elecciones presidenciales y se confirmó como la primera fuerza en la Cámara de Diputados. Seis años más tarde, el PRI no pudo ganar una sola de las nueve gubernaturas en disputa, y se espera que pase a ser la quinta fuerza de diputados. Con apenas algunos años de existencia, Morena ha logrado lo impensable: fue la fuerza más votada en todo el país, con 44.4% de los sufragios, lo que equivale a 20 millones 229 mil 314 votos. El PAN fue la segunda fuerza más votada con 17.8% y el PRI, con 13.5% #MapadeMexico #mapaPolitico #politicamexicana #elecciones2018 #AMLO #AMLOpresidente #AMLOVERS #AMLOMANIA #mexico #Morena #PRI #PAN

A post shared by El Semanario (@elsemanariosinlimites) on Jul 5, 2018 at 12:12pm PDT