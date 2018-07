PAN, la otra presidencia que perdió Ricardo Anaya

Tras perder las elecciones presidenciales, Ricardo Anaya no retomará la dirigencia del PAN y buscará su acomodo en la vida académica.

Ciudad de México.- Las cosas no salieron como lo esperaba Ricardo Anaya. Después de no haber sido favorecido en los resultados de las elecciones presidenciales, el dirigente del PAN con licencia tampoco ocupará esa presidencia.

Parecía que Ricardo Anaya era el favorito de muchos para ganar los comicios en 2018. Su estrategia de sumar tres partidos, uniendo a la derecha (PAN) con la izquierda (PRD) en una coalición, sonaba a que daría buena batalla en la contienda; sin embargo, desaciertos en los tiempos de campaña fueron menguando su fuerza y de máximo líder de su partido pasó a ser el aspirante de Acción Nacional menos votado en una elección.

Ricardo Anaya sacó 108 mil votos menos que Josefina Vázquez Mota, quien hace seis años había hundido al PAN hasta el tercer lugar en las elecciones y si se consideran solo los votos por el blanquiazul, Anaya apenas superó lo obtenido por Diego Fernández de Cevallos en 1994, por lo que llevó al partido a niveles de hace más de dos décadas.

Ahora, con esos resultados y la pérdida de curules en el Poder Legislativo, Acción Nacional busca reestructurarse y, con una fuerte división interna, Anaya no tiene posibilidades de regresar a buscar el cobijo de su partido.

De acuerdo a declaraciones de Santiago Creel, excoordinador en la campaña de Ricardo Anaya, y Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, el queretano no reasumirá su liderazgo en el partido, una decisión que el mismo excandidato tomó antes de arrancar campaña.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto nos los informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio). Durante la campaña ya tenía la idea de que, si los resultados no le favorecían, estaría cerca del partido, pero ya no en calidad de dirigente”, dijo Creel en entrevista telefónica publicada por el diario Reforma, y añadió que la Academia será su opción.

Bloque panista exige renuncia de Anaya y Zepeda

Un pronunciamiento firmado por 32 panistas ligados a Margarita Zavala y Felipe Calderón exigieron la renuncia del dirigente del PAN, Damián Zepeda y del excandidato Ricardo Anaya.

“El resultado electoral los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El partido debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna”, señala el documento titulado “Refundar el PAN, responsabilidad urgente” que enlista las siguientes demandas:

Renuncia inmediata de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Convocar a la Comisión Permanente para nombrar de manera urgente a un presidente interino. Realización de una auditoría financiera de los ejercicios 2017 y lo que va del 2018. Se nombre una comisión plural de miembros del partido que realice un análisis profundo sobre los efectos del ‘Frente por México’, así́ como de los métodos de elección interna de todos los candidatos en el proceso recién terminado. Se haga un balance del desempeño de los candidatos de Acción Nacional a todos los puestos de elección popular, así́ como de los retos futuros.

