Difunden video animado donde panistas piden la renuncia de Anaya y de quienes lo apoyaron

Con una animación en blanco y negro, militantes del PAN piden la renuncia de los dirigentes que colaboraron en la campaña presidencial de Ricardo Anaya.

De acuerdo con versiones periodísticas el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, no volvería a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), puesto al que pidió licencia para intentar ser presidente de la República, pero al parecer esto no es suficiente para algunos de los miembros del organismo político, quienes a través de un video de animación piden la renuncia de los dirigentes que apoyaron a Anaya durante su campaña electoral.

La animación, que tiene una duración de poco más de dos minutos, fue compartida inicialmente por el panista Manuel E. Ovalle, y en ella se muestran imágenes en blanco y negro donde se dan a conocer las razones por las cuales se pide la renuncia del grupo de colaboradores del ex abanderado por la coalición Por México al Frente, entre las que se encuentran haber obtenido menor número de votos que Josefina Vázquez Mota, candidata por el PAN en las elecciones presidenciales del 2012, y de la obtención de únicamente 63 escaños en la cámara de diputados.

“Hoy no ganamos pero tampoco se hizo lo correcto. Se impuso su candidatura. Se mató la democracia interna y se avasalló a los competidores internos”, señala el video en donde se pide también la renuncia de Santiago Creel, Damián Zepada actual dirigente del PAN, de Rafael Moreno Valle, entre otros.

Esta es la más reciente manifestación de descontento con la cúpula partidista pero de acuerdo con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) será conforme a los tiempos establecidos en estatutos que se inicie el proceso de renovación de la dirigencia.

