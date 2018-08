Obrador precisó que una vez que sea reconocido como presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), buscará reunirse con Enrique Peña Nieto para acelerar el nombramiento de fiscales.

Este lunes, López Obrador dio a conocer que buscará reunirse nuevamente con el presidente Peña Nieto una vez que el Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación valide la elección del pasado 1 de julio, a fin de acelerar el proceso de transición en materia de seguridad.

“Les adelanto que en materia de seguridad pública vamos a tener desde el primero de diciembre la nueva Secretaría de Seguridad Pública totalmente constituida y vamos a tener ya para entonces al fiscal general, al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral”, señaló Obrador durante su llegada a Ciudad Juárez, donde participo en la inauguración del Primer Foro por la Pacificación y la Reconciliación Nacional.

“Estoy seguro que voy a contar con el apoyo del presidente Peña, estoy esperando que pasado mañana me entreguen la constancia como presidente electo, que me entreguen el papel, el certificado, el diploma, como se le llame, es una constancia de presidente electo, y a partir de ahí me voy a volver a entrevistar con el presidente Peña”, precisó el virtual presidente electo.

El Foro, primero de 20, se realizó este martes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y se trató de un evento que pretende encontrar soluciones que lleven a la tranquilidad para las familias mexicanas, señaló el tabasqueño.

En el encuentro participaron organizaciones sociales y estuvo coordinado por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al evento también asistieron los próximos subsecretarios Alejandro Encinas, Loreta Ortiz y Zoé Robledo.

Andrés Manuel López Obrador indicó que el inicio de los foros se lleva a cabo en Ciudad Juárez porque esa ciudad ha presentado un alto índice de violencia desde hace varios años.