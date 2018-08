Elba Esther Gordillo queda libre: Tribunal la absuelve de todo cargo

La exlíder del SNTE, Elba Esther Gordillo quedó libre de cargos y abandonó su departamento en Polanco donde vivía bajo arraigo.

Ciudad de México.- “Inmediata liberación” fue la orden de un tribunal a favor de la maestra Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicado Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), detenida en 2013 acusada de malversaciones y enriquecimiento ilícito.

Poco antes de la medianoche, el abogado Marco Antonio del Toro dio lectura al comunicado oficial del tribunal que absuelve a Gordillo de cualquier cargo del que se le acusa.

“El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”, leyó el abogado.

Te podría interesar: Se va a su casa, Elba Esther Gordillo sale de la cárcel

La maestra ya está en libertad

Elba Esther Gordillo permaneció en prisión desde febrero de 2013 cuando fue detenida en el aeropuerto de Toluca a pocos meses de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto como presidente de México.

Estuvo recluida en el Penal Femenil de Tepepan para después lograr su arraigo domiciliario por complicaciones de salud.

Tras cinco años, cinco meses y once días, la maestra Elba Esther Gordillo queda libre de todo cargo y así reaccionó a la noticia. “Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, indicó Gordillo en un comunicado.

Te podría interesar: AMLO niega alianza con Elba Esther Gordillo: “ella está retirada y delicada”

Será el 20 de agosto cuando la maestra ofrezca una conferencia de prensa donde se espera revele detalles de su proceso.