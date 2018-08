Libertad de Elba Esther Gordillo y su relación con AMLO

¿Por qué la libertad de Elba Esther Gordillo está siendo relacionada con AMLO? Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero responden.

Ciudad de México.- Gran polémica desató el anuncio de la resolución de un juez que pone en libertad a Elba Esther Gordillo el mismo día que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe de manos del Tribunal Electoral la constancia de mayoría y lo acredita como presidente electo de México.

La noche el martes, el abogado de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Marco Antonio del Toro, dio lectura al comunicado oficial del tribunal que absuelve a Gordillo de cualquier cargo del que se le acusa, por lo que a partir del miércoles la maestra quedó en completa libertad.

La resolución fue inmediatamente relacionada con el nombramiento de AMLO como presidente electo de México en redes sociales. La ola de comentarios involucró a personalidad de la sociedad y el periodismo, lo que generó mayor incertidumbre sobre el posible involucramiento del próximo presidente y la decisión del Trubunal.

La duda fue resuelta por Alfonso Durazo. El próximo titular de la Secretaría de Seguridad, descartó que la liberación de Gordillo fuera por presión de López Obrador y que tenga que ver con el proceso electoral.

“No, es un proceso que avanzó a favor de la maestra, y hoy se encuentra en libertad, no creo que tenga que ver con el proceso de campaña”, dijo en entrevista para Televisa.

“No lo creo (no hubo presión). No son nuestros tiempos para actuar, nuestra responsabilidad comienza hasta 1 de diciembre”, agregó Durazo.

Del equipo de Obrador, Olga Sánchez Cordero, designada como próxima secretaria de Gobernación, también indicó por su parte que la resolución del Tribunal de otorgar la inmediata libertad de Elba Esther Gordillo no tiene que ver con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

“Yo siempre he dicho que las resoluciones de los tiempos del Tribunal y de la Suprema Corte no son tiempos políticos. Lo que sí te puedo decir es que en lo personal sí detecté varias situaciones en donde no estaba muy armada y muy fortalecida la acusación”, dijo este miércoles la exministra en entrevista con Grupo Fórmula.

Empresarios piden claridad en proceso

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), solicitó al gobierno mexicano claridad en el proceso al que fue sometido la ex líder del SNTE y

“Debe haber una explicación para que tengamos un suceso así (…) no puede ser que en México el Gobierno cambie de opinión. Si su detención había sido injusta pues felicidades y si fallaron tienen que dar una explicación”, indicó.

López Obrador fue relacionado con la libertad de Elba Esther por la presencia activa de su nieto René Fujiwara en la campaña electoral del presidente electo.

René Fujiwara presentó su retiro del partido Nueva Alianza, organismo político fundado por Gordillo, para unirse a las filas de AMLO.

Nueva Alianza manifestó su apoyo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones federales, haciendo a José Antonio Meade su candidato presidencial.

