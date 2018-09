Marcelo Ebrard dio a conocer que no se descarta una visita de Vladimir Putin a México, pero indicó que por cuestiones de calendario Obrador y Putin no podrán reunirse en Argentina.

El futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente ruso, Vladimir Putin, no podrán reunirse en Argentina, durante la cumbre del G7.

El próximo canciller mexicano agradeció el interés del Kremlin, que esta semana comunicó las intenciones de Putin de reunirse con Obrador, pero precisó que el día que el mandatario ruso visitará Argentina será el mismo en que el político tabasqueño tomará protesta como Presidente de la República.

El día de ayer, el asesor de prensa del presidente ruso para asuntos internacionales indicó que “existe la posibilidad de un breve viaje a México o de un encuentro en Argentina (durante la cumbre del G20”, al ser cuestionado sobre si había aceptado la invitación del presidente electo de México para asistir a su envestidura el 1 de diciembre.

En respuesta, este miércoles, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México indicó que no se descarta una visita de Vladimir Putin a México, pero indicó que por cuestiones de calendario Obrador y el presidente ruso no podrán reunirse en Argentina.

“Por supuesto que no descartamos la reunión pero no sabemos, hay una propuesta de ellos en ese sentido y agradecemos el interés de la Federación rusa de reunirse de inmediato, de estar muy atentos y de que se puedan encontrar ambos presidentes, de modo que si no lo logramos el 1 de diciembre buscaremos otro momento, lo importante es la intención, el interés”, adelantó el futuro canciller.

Ante medios de comunicación, Marcelo Ebrard indicó que ya se han enviado más de 100 invitaciones para la ceremonia de toma de protesta a mandatarios de todo el mundo, y se espera que reciban confirmaciones a finales de octubre y principios de octubre.