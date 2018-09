El dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de México destaca que el costo final del proyecto Ciudad de México-Santa Lucía sería de 385,738 millones de pesos, mientras que para el nuevo aeropuerto sería de 232,230 millones.

El dictamen que elaboró el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre el proyecto de aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía está mal, afirmó el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

El dictamen al que se refiere el futuro titular de Comunicaciones y Transportes destaca que construir el aeropuerto en Santa Lucía, como ha propuesto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sería 66% más caro que continuar con el proyecto en Texcoco, es decir, cuatro veces más caro.

.@JimenezEspriu, futuro secretario de @SCT_mx, dijo que “está medio mal” el dictamen del @CICMoficial, el cual señala que el proyecto de Santa Lucía es 66% más caro que el de Texcoco pic.twitter.com/qEysHYJdLA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 14, 2018

Sin embargo, Espriú ha desestimado este trabajo, y en rueda de prensa, señaló que “está medio mal”.

“En el Colegio de Ingenieros dicen que no hay forma de evaluar bien porque no hay elementos suficientes, porque está en la forma conceptual y luego presupuestan hasta centavos, entonces está medio mal”, aseguró el cercano a López Obrador tras una reunión con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

¿Qué dice el dictamen de los ingenieros?

El dictamen elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México destaca que el costo final del proyecto Ciudad de México-Santa Lucía sería de 385,738 millones de pesos, mientras que para el nuevo aeropuerto sería de 232,230 millones.

Los ingenieros afirman que el costo mayor se debe, entre otras cosas, al presupuesto presentado por 70,342 millones de pesos para llevar a cabo la obra, el costo por metro cuadrado de cuatro 1,600 pesos, obras de acceso por 63,310 millones de pesos, por lo que, los recursos andan alrededor de 217,428 millones de pesos.

A este respecto, Espriú fue cuestionado por un periodista quién lo subrayo que, de acuerdo con el Colegio de Ingenieros, el precio de mercado no es tan económico como lo plantean por metro cuadrado en Santa Lucía.

“¡Fíjese que en ese sentido no dicen ahí, no hay forma de evaluar bien, porque no hay elementos por la forma conceptual, y luego presupuestan hasta centavos! Entonces la cúpula que hoy está en el aeropuerto que vale, que son 750 metros cuadrados, costaría 150 mil millones de pesos”, apuntó Espriú.