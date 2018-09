Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, criticó la austeridad propuesta por Morena y aseguró que dichos esfuerzos están llegando a extremos.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, se manifestó en contra de la austeridad republicana implementada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, y consideró que dichas medidas han sido extremistas.

Osorio Chong dijo que las medidas que implementa Morena en el Senado son populistas, además de criticar que en los medios de comunicación los legisladores sean tema por comer jícamas, mangos y demás.

“Su servidor salió en una foto porque el senador que está atrás de su servidor nos dio un vasito con mango. Y entonces ya son excesos. ¿De verdad eso es lo que quieren en el Senado de la República? Yo creo que los mexicanos no quieren eso, quieren austeridad pero no quieren acciones populistas y sí creo que se está llegando a un extremo por algunos, que lamento porque lo que tiene que valorarse es el trabajo legislativo y sí la productividad. Y las senadoras y los senadores tienen derecho de que en el proceso si se alarga puedan tener un alimento para poder seguir en sesión porque si no también va a pasar lo que vieron la última sesión”, señaló el priista.

Chong se refirió a la sesión del jueves pasado, cuando pudo observarse varios escaños vacíos durante las casi siete horas que duró, ya que muchos legisladores salieron a comer. Por esta razón, las bancadas del PRI, PRD, PAN y MC habrían obligado a aprobar un acuerdo de emergencia para los alimentos.

La Junta de Coordinación Política aprobó que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, estará a disposición de los senadores y senadoras una barra de alimentos, aunque los legisladores no contarán con meseros ni edecanes.

Al ser cuestionado sobre si la duración de las sesiones se verá afectada, Chong insistió en que no es algo que podrá ocurrir.

“Al contrario, por eso mismo se tomó este acuerdo. No tenemos ninguna oposición a tener una hora fija de salida sí de entrada. Ustedes han visto que han sido muy puntual el inicio de las sesiones, pero no se va a limitar el tiempo de nuestro trabajo. Al contrario, queremos darle salida a todo lo que tenemos que es mucho”, detalló Osorio Chong.