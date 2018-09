Durante el periodo de campañas, la exlegisladora prometió que de ganar las elecciones Morena y López Obrador, se eliminaría el IEPS en los precios de las gasolinas.

Para nadie es un secreto que Rocío Nahle, propuesta para ocupar la titularidad de la Secretaría de Energía, ha sido una de las voces más críticas en cuanto al Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) que se aplica a la gasolina.

Tampoco es un secreto que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió bajar el precio de las gasolinas. Al final de la campaña electoral, sin embargo, Nahle se ha pronunciado a favor de mantener el IEPS, declaración que no ha caigo nada bien entre usuarios de redes sociales.

Te puede interesar: No más peluquería, seguro médico o gasolina: Senado aprueba plan de austeridad

En entrevista para Telereportaje, la próxima titular de Energía descartó eliminar dicho impuesto y justificó esta decisión al explicar que dichos impuestos se necesitan para pagar obra pública, además de que, señaló, esta recaudación se paga en todos los países, por lo que México no será la excepción.

“Nosotros en Morena nos oponíamos a que no se aumentara el IEPS, pero lo aumentaron, después dijimos: hay que ajustarlo, pero dijeron que no se podía ajustar porque ya se tenía un presupuesto y si se reducía, estados como Campeche, Chiapas y Tabasco iban a tener menos presupuesto”, aseguró la futura funcionaria.

Cabe destacar que cuando Nahle se desempeñó como coordinadora de la bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propuso ante el pleno una iniciativa para disminuir el 60% del IEPS en gasolinas y diésel.

Que dificil es cumplir , de tanta mentira que dijeron, ahora mas mentiras no?

El cambio de postura generó molestia y enojo en redes sociales, en donde decenas de usuarios acusaron a Nahle de no cumplir con las promesas que realizaron en campaña y compartieron en su perfil de Twitter videos en los que se le observa prometiendo que eliminaría el IEPS.

Eso debieron analizar antes de prometer, si no tenían datos y estadísticas no debieron ofrecer cosas que hoy no van a cumplir. Y lo mismo a los anteriores y a los que vengan.

— Adolfo Cevallos T (@AdolfoCevallos) September 23, 2018