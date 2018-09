El senador por Tamaulipas fue captado mientras compartía imágenes de jóvenes durante la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Senado.

El día de ayer, la cámara alta de México recibió la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, pero en el Senado, no todos estaban atentos a la misma.

En plena comparecencia de Anaya, el senador panista por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, fue sorprendido cuando chateaba desde su teléfono en un grupo llamado “Three Amigos”, en el que aparecen “Gero”, “Manito” y el propio legislador comentaban la foto de una joven.

“Pásame el cell del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar“, escribió “Manito” en el chat, a lo que el senador respondió “ya somos 2”. Luego, ambos mandaron unos emojis de cerdos, según se puede apreciar en imágenes que fueron difundidas por el portal Nación 321.

Senador se disculpa

Tras la difusión de las imágenes, el senador por Tamaulipas ofreció una disculpa en sus cuenta de Twitter por lo que calificó como una “broma inapropiada”, aunque nunca considera que lo que hizo podría promover, de manera indirecta, la trata de personas, ni tampoco por estar chateando en lugar de atender la comparecencia en turno.

“Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención”, escribió el recién estrenado senador.

Por su parte, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, informó que “el Senado de la República revisará el caso del senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca”

“No soy escort”, joven se defiende

Mientras tanto, la tarde de este 25 de septiembre, la estudiante de Mercadotecnia Fernanda Morena se identificó como la joven que se puede ver en el chat de Cabeza de Vaca. La joven, sin embargo, negó ser escort.

“Es un tema muy delicado en el que se me acusa. Soy estudiante, claro que no me dedico a eso, respeto a las personas que lo hacen, pero yo no lo hago, se me hace indignante a mi persona”, señaló en entrevista con Javier Risco, para La Nota Dura.

La joven mencionó que la foto que aparece en el chat de Cabeza de Vaca fue tomada de su cuenta de Instagram y denunció que gracias a la confusión ha recibido mensajes de odio.

“Me gané muchos mensajes de odio, insultos, muchos me dicen ‘no Fer, tú lo puedes demandar’, y por otro lado, llegan bromas de ‘¿cuánto cobras por zarandearte?’. Sus bromas pesadas de este señor ya me causaron muchísimos problemas en redes sociales, me da pena salir a la escuela”, aseguró la joven.