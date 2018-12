Política económica de AMLO, la clave para el éxito en su estrategia de seguridad

Más allá de la creación de una Guardia Nacional, la política económica de AMLO representa el 80 por ciento de la estrategia de seguridad. “si no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad”, dijo el presidente electo.

Ciudad de México.- Falta poco más de una semana para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tome posesión como nuevo presidente de México y durante los cinco meses previos a su toma de protesta ya ha mostrado la línea bajo la que gobernará durante los próximos seis años y ha presentado las estrategias con las que busca cumplir las promesas de campaña que lo llevaron a ganar las elecciones del 1 de julio.

En tiempos electorales AMLO se comprometió a rescatar la seguridad del país y, a pesar de que sus recientes declaraciones sobre la intervención de las Fuerzas Armadas parecieran contraponerse a sus dichos en campaña, ha asegurado que su estrategia de seguridad va más allá de la conformación de una Guardia Nacional, sino se presenta como parte de una estrategia integral con la que busca lograr la paz a través del bienestar social.

En entrevista con los periodistas de “Tercer Grado”, AMLO indicó que la nueva política económica y el desarrollo social representan el 80 por ciento de su estrategia de seguridad y subrayó que el objetivo de su gobierno es el de alcanzar un crecimiento mayor al 2 por ciento actual.

Así mismo, insistió en que el crecimiento de la economía se logrará con la erradicación de la corrupción, el programa de austeridad impulsado por su gobierno y el fomento a la inversión privada nacional y extranjera.

En este sentido, AMLO confió en que México se convertirá en un país atractivo para los inversionistas al ofrecer un auténtico estado de derecho sin corrupción.

“Estoy convencido de que si no hay crecimiento, no hay empleos; si no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad”, aseguró.

El objetivo de la Guardia Nacional

Sobre la conformación de la Guardia Nacional, el presidente electo señaló que la Policía Federal y Policía Ministerial, así como los mandos policiales a nivel estatal y municipal, presentan altos niveles de indisciplina, corrupción y falta de profesionalismo; por lo que el Ejército será el encargado de liderar la seguridad.

De aprobarse su propuesta en el Congreso, las Policías Militar, Naval y Federal se unificarán y desaparecerán para hacer de la Guardia Nacional un cuerpo.

“Voy a conducir a esta fuerza, voy a ejercer mis derechos, para que esta fuerza se vaya formando en el respeto a los derechos humanos y al uso (adecuado) de la fuerza, a cumplir con protocolos”, afirmó.

El tema de Banxico

Así mismo, López Obrador fue cuestionado sobre el futuro del Banco de México (Banxico) y la oportunidad que con la renuncia de Roberto del Cueto Legaspi ahora tendrá para nombrar a un nuevo integrante de la Junta de Gobierno.

Al respecto, AMLO señaló que buscará un equilibrio ideológico en la Junta de Gobierno de Banxico

“Les doy un dato, la mayoría de los vicegobernadores son de una sola escuela; vamos a buscar ahora que haya un poco más de equilibrio”, dijo tras indicar que aún evalúa junto con su equipo a quién escogerán.

