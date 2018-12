‘Primero muerto, que traicionarlos’: El mensaje del presidente López Obrador en el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador recibió esta tarde en el Zócalo capitalino el Bastón de Mando de parte de representantes de los pueblos originarios de México, quienes además llevaron a cabo un ritual de purificación al presidente.

El Bastón de Mando es considerado un símbolo de respeto a la aceptación del cargo y representa el buen gobierno de los pueblos y para los pueblos.

Al dirigirse a los miles de asistentes, AMLO reafirmó su compromiso de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

El nuevo presidente de la República Mexicana dijo que habló en el Congreso sobre el antiguo régimen y la nueva política que será llevada a cabo para hacer realidad la cuarta transformación.

Después, AMLO dio a conocer cien puntos claves para lograr un cambio durante su sexenio. Estos son los más importantes:

López Obrador finalizó su mensaje reafirmando que el pueblo lo eligió y trabajará para él.

No me pertenezco. Yo soy de ustedes. Sin ustedes, los conservadores me van a hacer lo que el viento a Juárez. Primero muerto, que traicionarlos.