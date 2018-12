La presentación de los candidatos ha sido sumamente cuidadosa por parte de AMLO, que se enfrenta ahora mismo a cuestionamientos de adversarios por la supuesta arbitrariedad en la toma de decisiones.

Ciudad de México.- Los tres son nombres de cercanos a Andrés Manuel López Obrador, en algunos casos cercanos y relevantes para Morena, se trata de la terna que el presidente ha propuesto para ocupar la vacante que deja el ministro en retiro José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los nombres (dos mujeres y un hombre) fueron dados a conocer este jueves por el presidente, durante su conferencia matutina, y la lista está conformada por la abogada Loretta Ortiz, la magistrada Celia Maya García y el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Te puede interesar: Superdelagados no intervendrán en seguridad estatal: AMLO pacta con gobernadores

“Sobre la propuesta de los posibles nuevos ministros de la Coste, pues eso lo van a decidir los senadores. Yo presento una terna, todos cumplen legalmente, les tengo confianza, por eso los estoy proponiendo, es gente honesta”, dijo hoy López Obrador en declaraciones ante los medios.

La presentación de los candidatos ha sido sumamente cuidadosa por parte de AMLO, quien se enfrenta ahora mismo a cuestionamientos de adversarios y miembros de bancadas de oposición por la supuesta arbitrariedad en la toma de decisiones (se cuestiona, por ejemplo, las consultas ciudadanas y medidas como la creación de los superdelgados, entre otras).

Al respecto, el político tabasqueño aseguró que el funcionario que reemplace a José Ramón Cossío deberá ser elegido y ratificado por el Senado de la República. Con tono cortés, evitando siempre la declaración polémica, Obrador dijo que los legisladores elegirán sin problemas y que no aprovechará la mayoría de Morena en la Cámara Alta para lograr una designación.

“Para los que se la pasan diciendo (que los respetamos muchos, a mi sentir y a la pluralidad) que no hay cambios, en este caso ¿cuál era la costumbre de años? Digo una terna y de ante mano se sabía, porque el poder de los poderes, el ejecutivo, daba la línea y todo el procedimiento era una faramalla, una farsa, ahora no. Ahora se envía la terna porque es una facultad del ejecutivo y decide libremente el senado, la línea es que no hay línea y eso nunca en los tiempos recientes, en la historia moderna”, aseguró el fundador de Morena.

La terna

La primera propuesta del presidente es Loretta Ortiz, licenciada en derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; también fue diputada de Morena en la LXII Legislatura.

Por su parte, Celia Maya García es licenciada en derecho y en contabilidad, académica, agente del Ministerio Público, jueza y magistrada, y candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena en 2015.

Finalmente, Juan Luis González Alcántara es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y doctor en Derecho por la UNAM, ya participó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 2000 a 2003.