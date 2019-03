Por dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PES pierde el registro como partido político. El aliado de Morena en las elecciones presidenciales no alcanzó el tres por ciento de la votación.

En política no hay nada más efímero que las alianzas partidistas y en esta ocasión, el Partido Encuentro Social (PES) aprendió la lección de la peor manera.

Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad que el partido aliado de Morena en las elecciones de 2018 perdiera su registro, luego de no haber obtenido al menos el 3% de los votos en la citada elección.

Como parte de la coalición Juntos Haremos Historia, el PES (un partido de corte conservador) postuló a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Tras las elecciones, sin embargo, el PES no logró contar con el porcentaje necesario para mantener su registro como partido político.

Te puede interesar: Encuentro Social y Nueva Alianza pierden registro ante el INE

Finaliza la #SesiónPública de la Sala Superior del #TEPJF.

¡Gracias por acompañarnos!

Recuerda que puedes consultar la sesión en nuestro canal de YouTube: https://t.co/1M8hrrqlsB

📄#BoletínTEPJF I 49https://t.co/gP6LKOpHFa pic.twitter.com/PTAHqaACXI — TEPJF (@TEPJF_informa) March 20, 2019

Ayer, finalmente, la Sala Superior aprobó la propuesta presentada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que recientemente calificó como infundados los agravios que reclamó el partido liderado por Hugo Eric Flores.

Pizaña recordó que por regla constitucional, en el artículo 41 se establece la cancelación del registro de un partido que no obtenga al menos el 3% de la votación. En el caso del PES, durante la elección federal obtuvo sólo el 2.7% de los comicios, por lo que “se ubica en la hipótesis de cancelación del registro, sin que sea válido que se considere como parámetro para que lo conserve el hecho de que obtuviera un cierto número de legisladores de mayoría relativa”.

“El Partido Encuentro Social no puede seguir siendo un partido político nacional, pues en la marca de las boletas electorales queda claro que no alcanza la representación ciudadana necesaria al no tener suficientes votos por sí mismo en las pasadas elecciones federales, sino por mayoría relativa. La solución de este caso se traduce en la aplicación literal y directa de la regla constitucional en el artículo 41”, señaló el magistrado De la Mata Pizaña.

Días atrás, el PES aseguró que el INE actuó de forma irregular ya que no realizó un nuevo recuento total de votos de la elección presidencial en los 300 distritos (como lo solicitó), además de que, aseguran, no hubo certeza sobre cuántos sufragios le correspondieron como partido y cuántos fueron resultado de la asignación entre los tres partidos que contendieron en la Coalición Juntos Haremos Historia: Morena, Partido del Trabajo (PT) y PES.

El PES también argumentó que obtuvo 56 diputaciones federales, es decir, 11% de la Cámara y ocho senadores, correspondiente al 6.25% del Senado, por lo que “por primera vez en la historia” habría una bancada parlamentaria de partido sin partido.