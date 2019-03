Los Candidatos a la CRE y la polémica por el riesgo al dedazo

López Obrador defendió a sus candidatos a la CRE y mandó un “refrito” de su propuesta inicial, asegurando que su principal virtud es la honestidad.

“El Senado es libre de elegir” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando se le cuestionó sobre la similitud de su segunda terna para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y defendió las capacidades técnicas de sus candidatos.

Mientras que la agencia Apro identificó al menos a cinco de los 12 candidatos como personas cercanas a AMLO, el primer mandatario parece que ignoró las críticas de los senadores a sus primeros sugeridos y sólo cambió un nombre de su terna original.

Las críticas a los candidatos a la CRE

“Todos reprobados” fue la resolución del Senado sobre los candidatos de AMLO. “Para el perfil que esta soberanía pretende dar a la Comisión Reguladora de Energía. Los candidatos no lograron un consenso mayor y suficiente para ser sometidos a consideración del Pleno del Senado”, cita el acuerdo.

Polémicas causadas por la filtración en redes sociales de las respuestas desacertadas de algunos aspirantes a las coordinaciones del CRE – como falta de conocimiento en materia energía de Jorge Amaya Mendívil sobre el significado de un Certificado de Energía Limpia (CEL)-, lideran las quejas sobre las ternas; pero, no son suficientes para la presidencia.

Lo principal es la honestidad

Apegándose a derecho, López Obrador insistió en que sus propuestas cumplen los requisitos y los respaldó como “técnicos de primera.”

Pero su ardua defensa por su terna va más allá de las capacidades técnicas. En ardua búsqueda por erradicar la corrupción, parece que López Obrador busca colocar a personas buenas y honestas en todos los francos y niveles relacionados con el funcionamiento de México.

Para Obrador, la extrañeza en el senado por sus candidatos se basa en la mala costumbre de “repartirse los aspirantes entre partidos.”

“El ejecutivo puede volver a mandar las ternas, no está prohibido el que sean los mismos, dicen los abogados que lo que no está prohibido está permitido. Como yo considero que son gentes buenas, honestas, técnicos (las volvía a mandar)”

De vuelta al discurso anti-tecnócrata

Los comentarios del primer mandatario al ser cuestionado sobre el tema volvieron a las críticas e “inconsistencias” que los órganos autónomos han registrado en su proceso de conformación y los calificó como “impulsores del gobierno paralelo” que durante el periodo neoliberal trabajaron a modo para favorecer minorías.

“No nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos (los organismos), nada más con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos, para que no den contratos, permisos, concesiones, a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica.

“Nada más con eso o estar pendientes para que no se den subsidios, que no haya monopolios, que no protejan a monopolios, porque les dieron tantas facultades que están por encima del Poder Legislativo, en algunos casos, y es inapelable lo que decimos”.

Justificada es la razón de López Obrador por buscar coordinadores honestos en un organismo autónomo clave para su estrategia de reconstrucción del sector energético; sin embargo, la polémica se mantiene por la insistencia en las figuras sugeridas, su cercanía con el partido oficialista y el riesgo de que los próximos líderes del CRE sea asignados por “dedazo.”