El abogado defensor Javier Coello Trejo dijo que está dispuesto a todo, incluso a citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto y al Consejo de Administración de Pemex.

El futuro ya no luce prometedor para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Buscado por la Interpol, pese a la suspensión provisional que se le ha otorgado contra la orden de arresto en su contra, podría ser detenido si se le acusa de delito graves.

Aunque por el momento se desconoce el paradero de Lozoya, pieza clave de la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, su abogado ha confirmado que se encuentra en México y a la espera de conocer lo cargos en su contra.

En entrevista para Noticieros Televisa, el abogado Javier Coello, solicitó que se citara a comparecer a Enrique Peña Nieto, “que declare, porque no se movía una sola hoja si no era por instrucciones del Presidente”, afirmó.

¿Un chivo expiatorio?

Coello aseguró que su cliente no firmó la compra de la planta de Agro Nitrogenados, implicada en el cao en su contra, y señaló que es un “chivo expiatorio”. Incluso fue más lejos, para el litigante, los supuesto crímenes que habría realizado u cliente son responsabilidad del entonces Ejecutivo federal.

Aunque todavía no se conocen los cargos por los que se le acusan, al exdirector de Pemex se le relaciona con lo casos de compras fraudulentas en las adquisiciones de las plantas de Agronitrogenados y del Grupo Fertinal, que provocaron un desfalco de millones de pesos a Pemex.

Sin embargo, para Javier Coello, cabe la posibilidad de que Peña Nieto no sólo hubiera estado al tanto de las compras fraudulentas, sino que además habría tenido conocimiento del favoritismo que supuestamente Lozoya tuvo con la empresa española OHL (de donde fue miembro del consejo de administración) y de los sobornos millonarios que el directivo de Pemex habría recibido por parte de la brasileña Odebrecht.

El abogado no sólo ha pedido la comparecencia de Peña, sino también la del Consejo de Administración de Pemex, figuras entre las que destacan los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray; Economía, Ildefonso Guajardo, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Mientras cualquier tipo de comparecencia se cristaliza o no, el abogado refirió que no existe una posibilidad de que su cliente se entregue, pero esto dependerá de las acusaciones y si se trata de delitos que ameriten prisión preventiva. También aseguró que no han ido notificados por alguna carpeta de investigación.

“Necesito ver de qué se le acusa, conocer y entonces plantearía una defensa y aclararíamos punto por punto las cosas, pero también exigiremos que quienes manejaron Pemex después, expliquen punto por punto y también los Consejeros de Administración, yo sé que suena fuerte, pero si buscan la verdad la van a encontrar”, señaló.