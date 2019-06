El canciller mexicano viajará este viernes a Washington, acompañado de la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario para América del Norte de la SRE, Jesús Seade para discutir el tema de los aranceles impuestos a México.

Todavía no está claro cuáles serán los alcances y repercusiones de las más recientes amenazas de Donald Trump a México. El presidente estadounidense dirigió ayer una carta a su homólogo mexicano en la que anunció la aplicación de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos por lo que llamó el fracaso de sus políticas migratorias.

Además de la polémica carta, en uno más de sus ya clásicos exabruptos en Twitter, Trump compartió hoy números mensajes en los que acusa a México de haber tomado ventaja durante años de relaciones comerciales y aseguró que puede resolver el problema de la migración.

Te puede interesar: Amenazas de Trump reaniman la relación entre AMLO y Carlos Slim

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019