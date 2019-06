Advierte AMLO que sus familiares no pueden hacer gestiones de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que en su gobierno no se permiten el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno.

«No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados'», advirtió en un memorándum distribuido por la Presidencia de la República.

En el documento, dirigido a su gabinete, a directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general, el mandatario recordó que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.

“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, escribió López Obrador.

También te puede interesar: España tendrá siempre deuda de gratitud con México secretaría de Estado

Señaló que de no cumplir esa recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. El pasado 3 de junio ofreció que firmaría un documento para acabar con esas prácticas.

En el texto, el mandatario detalló que ello incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana o distante.

“Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”, externó.

El presidente López Obrador insistió en que de no cumplir con esa recomendación, “se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.

Hijo de AMLO cuestionado por legisladores de Morena

La publicación del memorándum se da después de que Morena en el Estado de México informara el miércoles que José Ramón López Beltrán, hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, “no da línea en el estado”, después de que se informara que participó en reuniones sobre programas sociales.

Maurilio Hernández González, líder de la bancada morenista, explicó que la visita de López Beltrán fue «cortesía» a legisladores de ese estado y negó que acudiera a dar línea pues son los diputados quienes definen su agenda política.

“Es un amigo nuestro, es una visita de cortesía que nos hace a los diputados. En su tiempo como delegado que fue del partido en el estado interactuamos con él, tenemos amistad institucional y amistad personal”, se dio a conocer en un comunicado.

Como delegado de Morena en el Estado de México en el pasado proceso electoral, López Beltrán tuvo presencia constante en todo el territorio mexiquense y contacto con los actuales diputados, explicó Morena.

Hernández González reiteró que «una cosa es que comentemos asuntos de interés del país en este momento y otra cosa es que se vengan a plantear agendas, porque la agenda de los legisladores la hacemos los legisladores”.

Fuentes Notimex y El Financiero.