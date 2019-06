Gobierno federal alista plan contra la defraudación fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno pondrá orden para evitar los problemas de la evasión y defraudación fiscal, para lo cual habrá un plan específico en el que no se prevé aumentar ni crear más impuestos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró que el tráfico de facturas era “un negocio transa” permitido por el gobierno federal pasado, “se permitió el ‘huachicoleo’ en las facturas”, lo que causa evasión fiscal de millones de pesos.

Al señalar que este martes la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informará sobre el tráfico de facturas falsas, recordó que en breve no alcanzarán fianza quienes cometan esos actos ilícitos.

El titular del Ejecutivo federal indicó que el objetivo es prevenir y dar información a quienes “de buena fe caen en el error de adquirir esas facturas falsas”.

Dijo que la obtención de facturas falsas pronto será clasificado como delito grave, para lo cual se cuenta con una iniciativa en ese sentido, “es decir no van alcanzar fianza quienes cometan esos ilícitos” que cobraron auge en el periodo neoliberal.

En cuanto al tema de las denuncias por corrupción, indicó que esta semana se informará sobre cuántos funcionarios han sido denunciados en lo que va de su gobierno, por secretaria y por presuntos delitos; se dará a conocer todo lo que se ha entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Respecto al caso de Carlos Lomelí Bolaños, delegado en Jalisco, indicó que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, “está trabajando en ese informe y aquí (en Palacio Nacional) se va a dar a conocer, porque es un compromiso”.

Lomelí Bolaños es señalado de tejer una red de empresas que en los últimos 13 años le ha permitido obtener contratos por hasta siete mil millones de pesos con 17 gobiernos estatales y con el federal.

Sobre los casos del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y del ex titular de Energía, Emilio Lozoya, actualmente prófugos de la justicia, reiteró que en su gobierno no se permitirá la corrupción ni la impunidad.

“Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie (…) Si están prófugos van las autoridades competentes a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General, se le tiene que aclarar a la gente”, subrayó.

Entonces, “yo no tengo problema de conciencia ni en este ni en otros casos, porque no protejo a nadie, cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger; ya lo he dicho, no tengo compromisos, al contrario”, sentenció.

Más aún, dijo, “lo que no se puede decir es que no los detienen porque nosotros los protegemos. Eso no, eso es una mentira, si se llegara a pensar sobre el que existe la misma impunidad de siempre. No, son otros asuntos y no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los casos”.

El @SATMX investiga evasión fiscal mediante tráfico de facturas. Implementamos un plan específico para evitar la defraudación fiscal en México. «Los contribuyentes cumplidos somos los que terminamos pagando esa factura”: @MargRiosFarjat, titular del SAT.https://t.co/VPkDeulpSC — Gobierno de México (@GobiernoMX) 25 de junio de 2019

En otro tenor y a casi un año de su triunfo en las urnas, el presidente López Obrador adelantó que presentará “un informe amplio y al mismo tiempo resumido», por lo que invitó a la ciudadanía a acudir al Zócalo capitalino el lunes 1 de julio a las 17:00 horas.

Adelantó que desde el medio día habrá música de mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la orquesta de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

“Se está haciendo la invitación para que vengan a participar todos, no es el gran costo, no hay derroche, es austero completamente (…) va a haber hasta ‘bailongo’. Y vamos a celebrar porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos”.

Sobre la religión que profesa, en alusión al cuestionamiento que le hizo la víspera una reportera: detalló: “soy seguidor de Jesús Cristo porque defendía a los pobres y estaba contra los oprimidos”.

“Y en esa religión -le decía- tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería. Y esto lo digo porque dicen que por esa religión no canto el Himno Nacional”.