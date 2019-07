Sin declarar la guerra, se actuará con firmeza contra inseguridad AMLO

Ante las reacciones que ha generado el despliegue de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno actuará con prudencia y firmeza para recobrar la paz y seguridad pública, sin que ello signifique una declaración de guerra contra el crimen organizado.

“No hay ese propósito (de declarar la guerra al narcotráfico). Nosotros no queremos la guerra, lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las razias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos y van a haber, desde luego, reacciones, pero vamos a actuar con prudencia y al mismo tiempo con firmeza”, externó.

Al ser cuestionado, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, sobre una manta colocada en Tabasco contra la llegada de la Guardia Nacional a esa entidad, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno cumplirá con su deber aunque sigan apareciendo otras.

También te puede interesar: Inseguridad en México es «grave», dice presidente al oficializar despliegue de miles de efectivos

Incluso, se refirió a una que fue colocada frente a su domicilio hace algunos días, y de cuyo contenido prefirió no dar detalles. “No me acuerdo. Fíjense que son cosas que son preferibles olvidar, ahora porque me lo preguntan”, comentó y rechazó que esto haya acelerado su mudanza al Palacio Nacional.

Al insistirle en si el mensaje se trató de una amenaza, el presidente López Obrador dijo: “depende de cómo lo vea uno, sin balandronadas, pues yo puedo decirles que soy un ser humano, que tengo miedo, como todos los seres humanos, pero al mismo tiempo también puedo decir que no soy un cobarde. Nada más”.

Si bien las mantas “pueden seguir apareciendo y puede haber estas reacciones”, reiteró que su gobierno cumplirá con su deber y responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, al tiempo que llamó a los delincuentes a dejar «el lujo barato» y a portarse bien.

Artículo relacionado: Paz, lo más difícil de conseguir en México AMLO

Además, hizo hincapié en que hay hay un cambio de mentalidad entre la población y “los que se portan mal ya no son bien vistos”, tal es así, que se logró reducir en 95 por ciento el robo de combustible, porque se contó con el apoyo de la población.

“Entonces, los que ponen las mantas o los que actúan así, no son bien vistos por la población (…) hacen sufrir mucho a sus mamás, a sus familiares. Ahí andan las mamacitas sufriendo, porque sus hijos están detenidos o porque no les han hecho justicia, porque uno de los hijos o dos perdieron la vida. Sufren mucho las mamás”.

“¡Ya, chole! con estar haciendo cosas indebidas, haciendo sufrir al prójimo, a nuestros semejantes, acotó López Obrador.

Respecto a las mantas, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que hubo una que se colocó en el mes de abril en la refinería de Salamanca, Guanajuato, y que a esa se refirió el mandatario.

En el mensaje solicitaban al Ejecutivo federal el retiro de las fuerzas armadas de la entidad que hacían labores contra el «huachicol». Presuntamente fue firmado por José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, grupo dedicado al robo de combustible.