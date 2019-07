No me comparen, respeten, pide AMLO sobre supuesta partida secreta

Luego de que con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana resurgió el tema de la llamada partida secreta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a manejar esos recursos y pidió no ser comparado con exmandatarios mexicanos como Carlos Salinas de Gortari.

“No puedo decirlo, pero no me comparen, no somos lo mismo, respeten por favor”, expresó en conferencia de prensa en la que se le cuestionó sobre lo establecido en el Artículo 61 de la citada ley, de que el Ejecutivo federal decidirá el destino del ahorro generado por la austeridad.

López Obrador sostuvo que él no manejará ninguna partida secreta pues será la Secretaría de Hacienda la responsable del manejo de todos los recursos públicos y de informar al respecto, y afirmó que ya hay mecanismos de control que tienen que ver con la Secretaría de la Función Pública y los reportes al Congreso.

“Ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía (Carlos) Salinas y el (periódico) Reforma nunca dijo nada”, indicó el mandatario. Entonces, continuó, “me ofende si me dicen que usted va a manejar una partida secreta, pues que le contesto a Reforma: no soy Salinas”.

Comentó que la única periodista que realizó una entrevista sobre el tema fue Carmen Aristegui, quien preguntó al expresidente Miguel de la Madrid y éste confirmó que en el gobierno de Salinas sí se habían utilizado esos fondos.

Sin embargo, familiares del finado expresidente mostraron una carta en la que de la Madrid recula y ofrece disculpas por sus declaraciones, con el argumento que “ya no estaba bien de su memoria”.

El mandatario federal expuso que, para saquear al pueblo, durante el periodo neoliberal hicieron creer que las privatizaciones eran la “panacea”.

→ Lo reiteramos: los recursos 💰 derivados de la #AusteridadRepublicana son y serán manejados con absoluta transparencia. ¿Viste la #ConferenciaPresidente de esta mañana? La resumimos 👇🏽 pic.twitter.com/SJN2fcnXvL — Gobierno de México (@GobiernoMX) 3 de julio de 2019

Para ello «desprestigiaron hasta el extremo al gobierno, a los servidores públicos. Los puros y santos eran los de la iniciativa privada y ¡no! muchos llamados empresarios ni siquiera eran empresarios, eran traficantes de influencia”.

Además, añadió, en una ocasión graban una llamada -cuando existía el Cisen- al entonces titular de Energía, Luis Téllez -durante el gobierno de Ernesto Zedillo y secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Felipe Calderón Hinojosa-, en la que reconoce que Salinas de Gortari “se robó la mitad de la partida secreta durante su sexenio”.

Sobre la decisión de la presidenta de Morena, Yeidkol Polevnsky, de utilizar un avión privado cuando ello va contra la filosofía de la llamada Cuarta Transformación, sostuvo que “eso no tiene que ver con el gobierno”.

Al insistirle sobre su opinión, el presidente de la República comentó que esa decisión compete a los partidos políticos, en ese caso a Morena. “En el gobierno está prohibido, completamente prohibido, es lo que puedo comentar”.

López Obrador dejó claro en tal sentido que su labor es estar al pendiente de los asuntos públicos, “me refiero a mis tareas”.