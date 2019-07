Protestas sin fundamento, muestra de que Policía Federal estaba echada a perder AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su postura respecto a las protestas de policías federales que se manifestaron en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, pues no hay razón ya que no se despedirá a nadie y el cambio será opcional.

Sostuvo que hay “mano negra” en este movimiento pues quienes dirigen las manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo, tema del que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informará hoy a las 11:00 horas, para que los mexicanos estén informados y no haya manipulación.

Incluso el mandatario federal dijo, respecto a este caso, que “no hay mal que por bien no venga”, toda vez que ya se había dicho que la corporación estaba echada a perder y lo de ayer es una muestra de eso, además de que se está creando algo nuevo, la Guardia Nacional.

“Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, expresó López Obrador en conferencia de prensa.

Indicó que se puso en funcionamiento en la Secretaría de Seguridad un sistema para suplir a las agencias privadas que daban este servicio y los elementos de la Policía Federal que lo deseen, podrán inscribirse en esta nueva función, pero en esencia no se despedirá a nadie.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 4 de julio de 2019

Fuente Notimex.