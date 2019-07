Calidad y cobertura, fundamentales en educación, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el periodo neoliberal hubo toda una «embestida» en contra de la educación pública en México, sin embargo “sonó la campaña y ya no es lo mismo”, por lo que en su gobierno se impulsará un modelo que privilegie la cobertura y la calidad.

Señaló que en dicho periodo, los organismos financieros internacionales dieron la orden de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza y lo usaron de excusa para no invertir en educación pública, «esa política no la vamos a seguir, eso no va a continuar, sí nos importa la calidad, pero importa también la cobertura, que la educación sea un derecho no un privilegio”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el propósito de esa política era alentar la educación privada, por lo que creció la matrícula de escuelas privadas, más que la de escuelas públicas, y acusó que se usó la excelencia como excusa para no invertir en la escuela pública.

En ese sentido sostuvo que “había influyentismo… No es que no pasaran el examen es que no había espacios ni presupuestos”, y por ello creció la matrícula de escuelas privadas más que la de escuelas públicas, sin embargo llegó un momento en que se estancó, porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar las colegiaturas, por muy baratas que sean.

Tras subrayar que “es preferible tener a todos en la escuela que en la calle”, López Obrador expuso que en el caso de la UNAM, durante el periodo neoliberal se condenó a quienes se oponían al cobro de cuotas y defendían el pase automático, pero por esos movimientos hoy esa universidad es de las que tiene más alumnos pobres estudiando.

Además de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las mejores del mundo, en ella “se combinan las dos cosas, el acceso a todos y la calidad de la enseñanza”, resaltó el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con López Obrador por la política neoliberal que se aplicó durante varios años, el gobierno se llenó de profesionales de otras escuelas, “porque hubo toda una embestida en contra de la educación pública, pero sonó la campaña y ya no es lo mismo”, pues en su administración se privilegiará tanto la calidad como la cobertura en materia educativa.

Fuente Notimex.