AMLO agradece a opositores «portarse bien» y reitera que no se reelegirá

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aun cuando las circunstancias son favorables, “yo no voy a reelegirme. Yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Nada más (estaré en el cargo) el tiempo que me corresponde”.

Destacó que el país vive momentos de transformación y que los cambios se están dando de manera pacífica, sin violencia, por lo que agradeció a sus opositores el que se «porten bien» e incluso les envió un saludo y pidió un aplauso para ellos.

“Estamos llevando a cabo la 4T sin violencia porque las anteriores se hicieron con las armas y esta es sin violencia, de manera pacífica. Eso se lo reconozco a mis adversarios porque se han portado muy bien, no nos ven como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Un aplauso a los opositores”, expresó.

López Obrador consideró que en una democracia los cambios tienen que ser así, en paz; “desde luego que tiene que haber oposición, eso es una democracia, porque en una dictadura hay un pensamiento único, nadie habla”.

Luego de recorrer el Hospital Rural Vicente Guerrero, el número 33 de los 80 nosocomios pertenecientes al sistema IMSS Bienestar -tercero y último con los que cuenta el estado-, dijo que «debemos sentirnos dichosos porque nos tocó vivir estos momentos de transformación».

Hay veces, expresó, que pasa el tiempo, transcurren años, décadas, siglos y no pasa nada, no se mueve nada. Todo es quietud, inmovilismo, y a nosotros nos toca estar en una cresta de una ola de transformación. ¿Qué más podemos pedir?.

El mandatario federal observó que el que estemos ahora con las circunstancias convertidos en protagonistas es un cambio verdadero.

Sin embargo refrendó que «aunque las circunstancias se presenten favorables, yo no voy a reelegirme. Yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Nada más el tiempo que me corresponde y no sólo eso, estoy presentando una iniciativa para que ni siquiera hacer todo el mandato”.

Además se dijo partidario de que el pueblo «debe tener siempre todas las riendas del poder en sus manos, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la verdadera democracia, la democracia participativa, por eso voy someter a la revocación del mandato en el 2021”.

Acompañado por el gobernador José Rosas Aispuro; el titular del IMSS, Zoé Robledo, y el director general del Hospital Rural Vicente Guerrero, Edgar Muñoz Chávez, reiteró que en esa fecha se consultará a toda la ciudadanía si quiere que continúe o que renuncie el presidente.

En este marco, el presidente López Obrador informó que el lunes 11 de mayo, iniciará el depósito de adeudos a los campesinos que mantienen la toma de la carretera de Durango desde hace más de un año.

Se trata de ejidatarios afectados por la autopista Mazatlán-Durango, quienes desde hace 16 meses mantienen tomada la caseta de peaje número 95 de Garabito, en espera del pago de 60 millones de pesos por derecho de vía y daños a 265 hectáreas afectadas.

“El lunes se va a depositar el dinero a campesinos para que se termine la toma de la carretera de Durango porque independientemente de que sea una demanda justa, debemos ir poniendo orden y eso va a quedar resuelto”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Fuente Notimex.