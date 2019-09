México ¿Hacia dónde vamos en la política? Arie Ellstein analiza los primeros meses de AMLO

La incertidumbre que se vive en la atmósfera económica con el modelo adoptado por la administración de Lopez Obrador, no dista mucho de lo que se respira en temas políticos. Arie Ellstein, presidente ejecutivo de Legix, analiza los primeros meses del nuevo gobierno.

La pregunta más frecuente entre inversionistas suele ¿Hacia dónde va México? Y es que los drásticos cambios no sólo de partido político en el poder, sino incluso de régimen y modelo, han generado un tsunami de incertidumbre que mantienen las inversiones en vilo.

Con la intención de proveer a sus socios y amigos de herramientas fehacientes para tomar sabias y mejores decisiones, la Cámara de Comercio del Canadá (Cancham) encontró en Arie Ellstein una visión clara y objetiva del México político y, por sus años de experiencia, lo invitó a formar parte de los ponentes en la conferencia: “Perspectivas políticas, económicas y sociales después de casi un año de la nueva Administración. ¿Qué nos depara?”, para ofrecer una revisión de la situación del país.

A partir de 1982 México tomó un rumbo hacia el modelo Neoliberal que, si bien con altas y bajas en el comportamiento de la economía, por 32 años marcó el rumbo claro y qué tipo de país era México y qué tipo de políticas públicas se podían esperar; en cambio, con la llegada de López Obrador a la presidencia y la implementación de un modelo distinto, la incertidumbre surgió como polen avivado por los vientos en primavera y las reacciones económicas, políticas y sociales no se hicieron esperar.

“Nos encontramos un poco confundidos y eso es lo que nos ocurre a los que tratamos de analizar la parte política, es decir, no tenemos mucha claridad hacia dónde vamos, pero intentamos encontrar algunas claves o elementos que permitan entender hacia dónde vamos,” apuntó Arie Ellstein.

Para el analista político, los trabajos de la izquierda desde 1968 derivaron en movimientos que después de 50 años llevaron a un candidato de esa corriente al poder; sin embargo, por las características del gobierno que se está implementando, el modelo, a sus ojos, no es acorto, sino a largo plazo.

“Tenemos 4T para un buen rato, ya sea en formato de reelección, de Maximato u otro formato.” – Arie Ellstein.

En su búsqueda por analizar la realidad política del país con la objetividad que se requiere, Arie Ellstein pone el reflector en la forma en la que López Obrador busca afianzar su movimiento a nivel nacional en el mediano y largo plazo y exhorta a los ciudadanos a poner suma atención en el ¿Cómo la 4T está logrando construir y afianzarse territorialmente? ¿Cómo está construyendo sus apoyos?

“A AMLO no le importa su índice de popularidad, sino cómo sus operadores políticos le van a ayudar a afianzar localmente (…) En términos de política no estamos en `Business as usual´ esto es un hecho, los que nos dedicamos a esto nos rebaza la cantidad de cambios y nuevas leyes que ocurren en el Congreso y en el país.”

La autonomía del Banco de México, las elecciones de 2021 y el proceso de independencia del Instituto Nacional Electoral, son detalles relevantes que Arie Ellstein llamó a monitorear para conocer con más certeza el rumbo político del país. Así mismo exhortó a poner suma atención en el Paquete Económico 2020 y ver “hacia dónde se canalizan los recursos y cómo se van a destinar los recursos porque eso es determinante para saber hacia dónde se va digiriendo la 4T.”

Otra realidad marcada en su ponencia fue la ausencia de contrapeso político y el debilitamiento de los partidos de la oposición. Por años se vio a López Obrador como el líder opositor de los dos sexenios y ahora, como presidente, no se cuenta con una figura o partido político que asuma ese rol de crítica con fuerza y determinación.

Si bien en los primeros meses del gobierno de López Obrador el panorama político llega a ser incierto, Arie Ellstein considera que es poco tiempo para poder analizar con certeza el rumbo que llevará el país en dos años, pero si estima que hay señales que permitirán levantar alerta sobre el riesgo de una extensión de mandato.