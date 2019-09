Leyes secundarias no permiten a CNTE asignar plazas Gobernación

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que con la aprobación de las leyes reglamentarias de la Reforma Educativa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intervenga de manera directa en la asignación de plazas a maestros.

“No, no, no hay esa intervención de parte de la CNTE, esto es una rectoría del Estado, se conserva la rectoría del Estado”, expresó luego de que en comisiones de la Cámara de Diputados fueran avaladas las leyes General de Educación, Reglamentaria del Artículo tercero en materia de Mejora Continua de la Educación y General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Tras reconocer que existen voces en contra, la encargada de la política interior del país sostuvo que esas leyes no dan poder a un grupo y obedecen a una visión distinta del sistema educativo.

“Muchos no comparten, muchos diputados, muchos senadores, no comparten esta visión, pero finalmente es una distinta concepción del sistema educativo en nuestro país y es lo que se está proponiendo, no hay sorpresas”.

Sobre si esa nueva visión es la adecuada Sánchez Cordero respondió: “depende para quién, para nosotros sí”.

La funcionaria recordó que desde campaña el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba de acuerdo con la Reforma Educativa impulsada en la pasada administración, por lo que ahora “avanzamos en otra diferente”.

Lo que sí se pretende, subrayó, es avanzar en los contenidos de la Reforma Educativa para que sean acordes a un sistema moderno del siglo XXI.

La aprobación en comisiones de las leyes educativas fue rechazada por los partidos de oposición con el argumento de que otorgan el pase directo de normalistas a plazas, se elimina la evaluación diagnóstica y da concesiones a los sindicatos para la asignación de plazas.

Fuente Notimex.