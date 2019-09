Fuero se ha usado para cubrir corrupción y avalar impunidad Zaldívar

Ante la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “revivir” el fuero al Poder Judicial de Jalisco, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, advirtió que éste se ha utilizado para cubrir corrupción y avalar impunidad.

“Quitarlo es constitucionalmente válido. No afecta la independencia judicial y responde a una exigencia social en contra de los privilegios y la desigualdad. No hay un derecho al fuero”, sostuvo en su cuenta Twitter @ArturoZaldivarL.

Ayer, la SCJN regresó el fuero al Poder Judicial de Jalisco, sin embargo, el presidente de la Corte votó en contra y argumentó que la declaratoria de procedencia no es una exigencia de la independencia judicial.

Recordó que la mayoría de los países democráticos no establecen una inmunidad procesal para juzgar a los jueces, ni hay ninguna decisión de la Corte Interamericana que diga que es necesaria la inmunidad procesal.

Dijo que el informe del relator al que aludió el ministro Javier Laynez refiere a las inmunidades funcionales, aquellas garantías que se les da a los jueces cuando realizan su trabajo; es decir, que no sean juzgados o sancionados por su actividad de juzgar, pero en modo alguno, que sean inmunes a cometer otro tipo de delitos.

“Entonces, me parece que aquí hay un equívoco, la declaratoria de procedencia protege la independencia judicial sí, si existe la protege, pero no la existe, (…) No hay un derecho al fuero, no hay un derecho a un privilegio procesal, no podemos nosotros sostener que los jueces pueden estar por encima de otros funcionarios públicos”, mencionó.

Apuntó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las garantías de la independencia judicial son: primero, un adecuado proceso de nombramientos; segundo, la inamovilidad del cargo y tercero, la garantía contra presiones externas.

“No veo, honestamente, ningún argumento que pueda decir que la declaratoria de procedencia es indispensable, consustancial, esencial a la independencia judicial, y que quitar la declaratoria de procedencia afecta la independencia judicial”, recalcó Zaldívar ante el Pleno de la SCJN.

Fuente Notimex.