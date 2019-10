Insta AMLO a policías federales inconformes no dejarse manipular

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los elementos de la Policía Federal que no se dejen manipular y que se alleguen de información para incorporarse de manera voluntaria a la Guardia Nacional o en otra unidad o institución.

Comentó que si por cuestiones de edad, enfermedad o situación física, no están aptos para irse a la Guardia Nacional, tienen otras alternativas. Además, “no hay persecución, acoso, no se va a cometer ninguna injusticia”.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que se respetarán los derechos laborales de los elementos de la Policía Federal que se incorporen a otras corporaciones o instancias.

“Aunque es indebido lo que están haciendo, porque tocan los accesos al aeropuerto, estamos actuando con tolerancia porque los pueden estar hasta utilizando para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones casos de corrupción.

“Pero la corrupción no se va a permitir, trátese de quien se trate y aunque cierren todas las calles, paren todas las carreteras de México, no vamos a detener el combate a la corrupción. ¡Se acabó la corrupción!”, recalcó.

Entonces, afirmó el mandatario federal, “que no los usen, que no tengan problema, que busquen la forma de recibir más información, están las puertas abiertas, no es despido masivo.

“Ni siquiera nosotros estamos pidiendo que se vayan porque no es ese el plan, es decir, pasan a la Guardia Nacional desde luego con exámenes, sobre todo de honestidad”, planteó el Ejecutivo federal.

Destacó que su administración no va a caer en lo mismo, porque cuando se lanzó la iniciativa de reforma a la Constitución que dio paso a la creación de la Guardia Nacional, “se aprobó que el mando iba a quedar en mando de un civil, entonces, “iba a ser como la Policía Federal 2. Una segunda versión de lo mismo”.

En tal sentido, “mencioné: no lo acepto, pues dije ¿para qué vamos a crear la Guardia Nacional con los mismos vicios? Esto es algo nuevo y está funcionando bien, se va a consolidar”.

López Obrador recomendó a los elementos de la Policía Federal que no se dejen manipular y que acudan a realizar sus trámites solos, sin necesidad de recurrir a un abogado, de lo contrario, tendrán que pagarle por sus servicios.

Calificó como extraño el que se haya alargado el descontento de los elementos de la Policía Federal “Ya saben ustedes: cuando no suena lógico, suena metálico. Siempre que hay un asunto de estos hay que preguntar ¿De parte de quién’”?

Fuente Notimex.