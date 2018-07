Luego de que el conteo rápido del INE le diera un virtual triunfo arrasador, Andrés Manuel López Obrador agradeció a la población mexicana su voto y habló sobre cómo llevará a cabo la transición de gobierno.

Ciudad de México.- El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador; candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformado por los partidos Morena, PES y PT, agradeció desde un hotel del centro de Ciudad de México a todos los votantes del país, hayan o no votado por él, y a sus tres rivales en la contienda por la Presidencia de México.

López Obrador llamó a la reconciliación por el bien del país: “llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Cómo afirmó en su momento Vicente Guerrero; la patria es primero”.

AMLO también envió un mensaje a quienes temen que se convertirá en un dictador, al afirmar que su nuevo Proyecto de Nación establecerá una auténtica democracia y no construirá una dictadura: “Los cambios serán profundos pero se darán con apego al orden legal establecido”, aseguró.

Al hablar sobre la corrupción, López Obrador dijo que su gobierno siempre se conducirá por la vía legal y no actuará de forma arbitraria, asegurando que no habrá confiscación o expropiación de bienes: “La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia”, comentó frente a sus simpatizantes.

Respecto al tema de la inseguridad, AMLO dijo que esta misma corrupción es la causa principal de la desigualdad social y la desigualdad económica, causando esto un estallido en la violencia que se vive dentro del país, por lo que la corrupción se castigará sin importar afiliación política.

“Bajo ninguna circunstancia el próximo Presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado”, advirtió López Obrador, señalando que “un buen juez por su casa empieza”.

Para terminar con la inseguridad, AMLO estará cambiando la estrategia y en vez de usar exclusivamente la fuerza del ejército, su gobierno atenderá las causas que originan la inseguridad y la violencia: “Estoy convencido que la forma más eficaz y humana de enfrentar estos males exige el combate a la desigualdad y la pobreza”.

En el sector económico, aseguró que no aumentará los impuestos, no habrá gasolinazos y también cooperará con el gobierno de Estados Unidos para alcanzar una relación de amistad y cooperación para el desarrollo de ambos países, para así defender a los mexicanos que viven en ese país.

Sobre su desempeño como Presidente, AMLO aseguró: “voy a gobernar con rectitud y justicia, no les fallaré. No voy a decepcionarlos, no voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen Presidente de México”, comentó.

Después de este mensaje, André Manuel López Obrador se dirigió al Zócalo para reunirse con cientos de simpatizantes que lo esperan para celebrar su triunfo.

“Hoy se termina una etapa y vamos a iniciar otra, Triunfamos y ahora vamos a transformar a México”, dijo, asegurando que se reunirá el próximo martes 3 de julio con el Presidente Enrique Peña Nieto para acordar cómo llevar a cabo los siguientes meses de transición de gobierno. “Vamos a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, que no haya sobresaltos para que podamos sacar adelante a nuestro país”, aseguró AMLO antes de despedirse de la multitud.

