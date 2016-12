El evento Xbox Fan Fest regresará a la Ciudad de México tras el éxito obtenido el año pasado.

Microsoft anunció que realizará un nuevo evento Xbox Fan Fest 2016 en la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en el centro de convenciones Expo Santa Fé. Atomix informa que al igual que el año pasado, la entrada será gratuita, pero habrá algunas restricciones y reglas que cumplir para poder asistir.

Habrá un día exclusivo con cupo limitado

Mike Nelson, el editor de Xbox Wire, dio a conocer que el 11 de noviembre solamente habrá 500 lugares para asistir al Xbox Fan Fest México 2016, pero los dos días siguientes cualquier persona que se haya registrado podrá ingresar.

De acuerdo al comunicado oficial de Xbox, los 500 invitados del día viernes 11 recibirán:

Una bienvenida de Phil Spencer a las 20:00 horas, la cual podrá ser vista en vivo por Twitch.

Acceso a los eventos de la Expo sin hacer filas

Una camiseta de Xbox y otros regalos

Conocer a líderes y desarrolladores de la industria.

Para conseguir una entrada para ese día, deberás estar atento en las redes sociales de Microsoft y Xbox, ya que por esos medios se darán a conocer las bases para obtener el acceso. Deberás ser mayor de edad para poder participar, informa Level Up. De igual forma se confirmó que habrá una “cantidad muy limitada” de boletos para asistir al evento el 11 de noviembre, pero se entregarán a las personas que lleguen primero al lugar.

¿Cómo asistir al Xbox Fan Fest 2016?

Las entradas para los días 12 y 13 de noviembre están abiertas a todo público, pero los menores de 17 años deberán estar acompañados de un adulto. Para poder registrarte deberás también estar atento a todos los comunicados de Xbox y Microsoft, ya que aún no se revelan las bases para poder conseguir un boleto. Solamente se entregará una entrada por persona y no son transferibles.

El Xbox Fan Fest México 2015 se llevó a cabo en el Foto Museo de Cuatro Caminos. Los asistente pudieron ser los primeros en México en probar Rise of the Tomb Raider y The Division. Además de varios videojuegos, los fans también había actividades interactivas para disfrutar.