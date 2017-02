Nintendo se anunciará por primera vez en el Super Bowl

Por primera vez en su historia la empresa japonesa Nintendo emitirá un comercial televisivo durante la transmisión del Super Bowl.

Ciudad de México.- A través de sus redes oficiales la empresa especializada en videojuegos, Nintendo, lanzó el anuncio de su nueva consola Switch, el cual será transmitido durante el último cuarto del Super Bowl LI, donde se enfrentaran los Atlanta Falcons contra los Patriots de Nueva Inglaterra, informó Zócalo.

De esta forma el próximo 5 de febrero se emitirá el comercial donde se mostraran algunas de las características de la consola Switch, así como del videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En la versión ya difundida el anunció tiene una duración de un minuto con cuarenta y dos segundos, pero de acuerdo con el medio, el spot que se vera durante el encuentro será únicamente de 30 segundos.

Por su parte Gizmodo, reportó que Nintendo pudo haber pagado cerca de 5 millones de dólares por la difusión del video durante el encuentro, que se espera sea visto por más de 130 millones de personas sólo en Estados Unidos.

Nicolas Chavez, Vicepresidente de Marketing de Nintendo of America, comentó que “la consola y el juego más esperados del año serán mostrados en el mayor escenario del año”. Además de que detalló que usaron el tema Believe de la banda Imagine Dragons para musicalizar el anunció.