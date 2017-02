El Hubble captó la explosión de una estrella con masa similar a la del Sol

El telescopio espacial Hubble captó una imagen, en la Nebulosa de la Calabaza, de la explosión, y muerte, de una estrella con una masa similar a la del Sol.

Pasadena, California.-La fase en que una estrella roja comienza a transformarse en una nebulosa planetaria, es un fenómeno que ocasionalmente puede ser observado y registrado por los astrónomos, pero el pasado 30 de enero el programa del telescopio espacial Hubble, operado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacial (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA), logró tomar la imagen de este eventos cósmico, que sucedió en la Nebulosa de la Calabaza, informó ABC.

Los científicos explicaron que en la fotografía se puede apreciar el proceso durante el cual, la estrella, que tiene una masa similar a nuestro Sol, expulsa sus capas exteriores de gas y polvo en el espacio circundante, detalló la NASA en su página web.

“El material es escupido en direcciones opuestas a gran velocidad, el gas mostrado en amarillo se mueve a cerca de un millón de kilómetros por hora”.

Por su parte la ESA detalló que la fotografía fue tomada en la constelación Puppis, ubicada a 5 mil años de distancia, por lo que la explosión no representa algún riesgo para la Tierra, y agregó que es extremadamente difícil captar una estrella en esta fase de su evolución, ya que esta se produce rápidamente.

A spectacular example of the death of a low-mass star like the Sun @ESA #Hubble Picture of the Week. https://t.co/yJy5vRsnLz

— HUBBLE (@HUBBLE_space) 30 de enero de 2017