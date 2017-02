WhatsApp planea avisarle a tus contactos cuando actualices tu estado

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp esta probando una nueva herramienta que avisará a sus usuarios cuando uno de sus contactos modifique su estado dentro de la red social.

California, Estados Unidos.– En días pasados WhastApp informó que actualmente cuenta con mil 200 millones de usuarios, y de acuerdo con ABC, la aplicación de mensajería instantánea se encuentra trabajando en una actualización que avisará cuando uno de nuestros contactos cambie su estado.

Dentro de las redes sociales es común encontrar en los perfiles de los usuarios un mensaje, una imagen o una frase que busque reflejar el estado de animo de las personas, actualmente hay una campaña que pide se coloque una bandera de México para demostrar nuestro repudio al muro que desea construir Donald Trump.

Por ello se espera que la siguiente actualización de WhatsApp mande una notificación cuando uno de nuestros contactos realice algún tipo de cambio en su pagina de inicio.

De acuerdo con el medio, en la versión de pruebas 2.17.44 para dispositivos basados en el sistema operativo Windows Phone, de la aplicación, se observa la herramienta para avisar este tipo de cambios.

Por su parte Wabetainfo detalló que existe la opción de no ser notificado si otro usuario cambio alguna información de su avatar, pero alerta que al parecer no podremos evitar que la aplicación notifique, a nuestra lista de contactos, si modificamos nuestro perfil.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.40+: “mute” and “unmute” alerts. (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbeta pic.twitter.com/abcMb1wq4M

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 de febrero de 2017