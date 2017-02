LG y Google presentan los primeros relojes con Android Wear 2.0

Las empresas LG y Google hicieron el lanzamiento oficial de los primeros relojes inteligentes que utilizan el sistema operativo Android Wear 2.0.

California, Estados Unidos.– La más reciente versión del sistema operativo Android Wear fue lanzada por Google y a la par presentó el reloj inteligente creado en unión con la empresa LG, también proporcionaron la lista de los dispositivos móviles que se actualizaran, el próximo 15 de febrero, a la nueva versión del Sofwtare, informó Uno Cero.

De acuerdo con la empresa, dueña del portal de búsqueda más conocido en Internet, los modelos LG Watch Sport y LG Watch Style son los primeros relojes que funcionan con Android Wear 2.0. Ambos incorporan el asistente de Google ademas de que ya contaran con la herramienta para realizar pagos, Android Pay.

With new watch faces, improved workouts and help from your Google Assistant, it’s time to meet Android Wear 2.0 → https://t.co/zzIyCjNUKo pic.twitter.com/AAibdm3jDK

— Google (@Google) 8 de febrero de 2017