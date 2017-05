Una participante de un concurso de canto fue acosada sexualmente durante su interpretación [Video]

Durante una emisión en vivo de un concurso de canto una participante fue acosada por uno de los bailarines que participaba al lado de ella, el evento sucedió en Italia.

Roma, Italia .- En lo que parece ser una broma por parte del programa de la televisión italiana Amici di Maria De Filippi, caracterizado por permitir que personas aficionadas canten, la participante Emma Marrone, de 32 años, fue acosada por uno de los bailarines del programa ante la mirada de los jueces y el público del show.

De acuerdo con El informador, la productores del show decidieron hacer esta pesada broma durante un ensayo general, el video fue compartido por la cadena de televisión en su página oficial de Facebbok.

En la grabación se muestra cómo un hombre le explica a la cantante cómo es que hará su actuación; sin embargo, ninguno de los asistentes le indica que uno de los bailarines está confabulado para acosarla.



Cuando la interprete se encuentra cantando el bailarín le toca la cadera para después hace un acercamiento sexual por la espalda. La cantante denuncia la actuación del bailarín, pero éste continúa con los toques.

En más de una ocasión Emma Marrone le dice al joven que se calme, pero éste sigue tocándola hasta que la mujer le hace frente. “No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”, se queja a los organizadores del programa.

Pese a la molestia y el coraje de la cantante ninguna persona del foro le dijo que se trataba de una broma sino hasta el final, cuando supuestamente se llevaron al bailarín. Desde un inicio del video se nos indica que esta era una broma por parte del staff pero aun así los comentarios en las redes sociales, indican que la broma no fue del agrado de la mayoría de las personas que ven el programa.

Hasta el momento la cantante no ha realizado ninguna publicación al respecto en sus redes sociales.