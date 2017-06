Video muestra la desesperación de pasajeros atrapados en el metro de Nueva York

Varios videos difundidos por medio de las redes sociales muestran la desesperación de los pasajeros que quedaron atrapados dentro de un vagón del Metro de la ciudad de Nueva York.

Nueva York, Estados Unidos .- Debido a fallas en el servicio de transporte metropolitano de la Ciudad de Nueva York varios pasajeros quedaron confinados dentro de 4 vagones de Metro, la noche del pasado lunes 5 de junio, en videos difundidos en las redes sociales se aprecian la molestia y desesperación de los usuarios por salir de su confinamiento.

De acuerdo con El Diario NY, el incidente sucedió en la linea F donde un convoy se quedó sin energía por lo que los pasajeros que se encontraban en su interior estaban a oscuras y sin aire acondicionado. Debido a esto la Autoridad Metropolitana de Transporte suspendió el acceso a la terminal.

En las grabaciones compartidas se muestra la manera en que las personas intentan sin exito abrir las puertas de los vagones.

S/b F train stuck for over an hour w/o light and air just rolled up-passengers dripping with sweat begging to get off #mta @MTA #effedtrain pic.twitter.com/NXJ3pDJtji — Chelsea Lawrence (@chelseahbelle) 5 de junio de 2017

El medio agrega que después de cerca de 45 minutos detenido, el Metro comenzó a ser remolcado hacia la siguiente estación, donde la mayoría de los pasajeros optó por desalojar el medio de transporte ya que el mismo aun no contaba con luz ni aire acondicionado.



Hasta el momento las autoridades no han emitido un reporte que explique el motivo de la demora pero aseguran que se encuentran realizando una investigación para determinar que fue lo que originó la falla.