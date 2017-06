En Rusia captan a un oso paseando en una motocicleta

Un video difundido en redes sociales muestra a un oso siendo transportado en una motocicleta en una ciudad de Rusia.

Moscú, Rusia .- Una escena que pareciera salida de una película de acción fue captada en la ciudad rusa de Syktyvka donde un oso macho es transportado en una motocicleta, reportó RT.

En los videos difundidos en las redes sociales se aprecia el recorrido del animal transportado en un asiento para pasajeros, paseando por las calles de la capital de la República de Komi. En ningún momento se aprecia temor en el conductor del vehículo quien intenta manejar con preocupación para evitar sobresaltar a a su acompañante.

Debido al tamaño y al peligro que implica movilizar a un oso usando una motocicleta ademas del conductor el entrenador personal del animal acompaña a los viajeros.

En las grabaciones el oso parece estar acostumbrado a subir a la moto ya que no intenta bajar de la misma ademas de no realizar acciones que impidan el avance. Aun cuando en su avance no sobrepasan los 50 kilómetros por hora la caravana de motociclistas atare la atención de los ciudadanos quienes buscan tomar una fotografía o video del suceso.