Un fotógrafo es atacado por un león debido a que lo interrumpió cuando comía [Video]

En redes sociales se compartió un video que muestra el ataque que intento hacer un león contra un fotógrafo, que interrumpió al felino cuando se encontraba devorando a una presa.

Lahore, Pakistán .- Las imágenes que nos muestran a los animales salvajes en libertad nos permiten conocer un poco más las costumbres de esas especies, aunque debido a la gran cantidad de las mismas perdemos la noción del peligro que implica conseguir estas fotografías, un león ubicado en la reserva natural de Lahore, Pakistan fue el encargado de recordarselo al fotógrafo amateur Atif Saeed.

En el video difundido en las redes sociales se aprecia el momento en que Saeed se acerca intempestivamente al felino, quien se encuentra devorando a una presa recién casada, cuando el animal salvaje se percata de la presencia del humano lanza un rugido de advertencia, pero a los pocos segundos el macho comienza a correr hacia donde se encuentra el fotógrafo y sus compañeros de safari.

Gracias a que una alambrada impide el paso tanto a los visitantes como a los animales, el león no logró lastimar a Atif, quien declaró al Daily Mail, que durante el incidente no tuvo conciencia del peligro en que se encontró pero una vez que observó la grabación entendió que no estuvo bien el interrumpir a los leones durante su hora de comida.

A continuación observa el video compartido por el propio Saeed.