Entrenador obliga a una porrista a realizar un doloroso ejercicio [Video]

Colorado, Estados Unidos .- El reto de ser los mejores implica sacrificios y compromiso por ello en ocasiones los entrenadores pueden exagerar en sus métodos usados con sus pupilos, un ejemplo de esto seria la grabación mostrada por NBC News, donde una porrista es obligado por su couch y sus compañeras a mantener las piernas separadas, para realizar un split, esto a pesar de la suplica y llanto de la joven de detener el ejercicio.

El canal de noticias detalló que las autoridades de Denver, ciudad donde se ubica la escuela East High School y donde se grabo el incidente, abrieron una investigación para determinar si el profesor puede ser acusado por torturar a la menor de edad. En las imágenes se observa al entrenador, Ally Wakefield, ordenando a varias animadoras sostener a la menor de edad para que continue con el entrenamiento, aun cuando la joven pide que la suelten y que se detengan.

De acuerdo con RT, los padres de la víctima de este maltrato aseguran que su hija se lesionó la pierna como consecuencia de esa apertura de piernas forzada. El video fue grabado el pasado mes de junio y las primeras investigaciones policiales señalan que este caso podría no ser el único en ese centro educativo, ya que tutores de otras animadoras también han denunciado otros métodos de entrenamiento similares.

Se recomienda discreción al observar el video ya que puede herir sensibilidades.

WATCH: Disturbing video shows a cheerleader being forced into doing a split as she repeatedly cries out in pain. pic.twitter.com/XaSglObWm1

— NBC News (@NBCNews) 24 de agosto de 2017