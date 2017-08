Reportera salva la vida de un hombre mientras cubría el huracán Harvey [Video]

Houston, Estados Unidos .- Los medios de comunicación son los encargados de documentar los desastres naturales que azotan cada año a la humanidad, regularmente un reportero no puede más que reseñar o grabar los eventos que esta presenciando, pero en ocasiones un periodista puede ser parte de la noticia también, esto le sucedió a Brandi Smithm, quien trabaja para la cadena local KHOU.

Durante una transmisión en vivo la periodista interrumpió su reportaje para llamar la atención de una camioneta de policía e indicarle que un hombre se encontraba atrapado en un camión, esto debido a las inundaciones generadas por el huracán Harvey.

En el video se aprecia como la mujer corre en dirección a las autoridades gritando y moviendo los brazos, finalmente los rescatistas detienen su avance para atender el llamado de auxilio. La grabación muestra que el vehículo oficial estaba remolcando una lancha, cuando fue entrevistada acerca de su acción la joven mujer señaló que ese fue el elemento que orilló a Brandi a posponer su reporte y solicitar ayuda.

“Los oficiales tenían un bote que pensé podría ser usado para salvar al conductor”, comentó la reportera.

