Médico salva la vida de un jugador de fútbol en pleno partido [Video]

Stuttgart, Alemania .- En el video tomado por las cámaras del estadio del equipo alemana del Stuttgar se muestra el momento en que Christian Gentner, capitán del conjunto de casa, recibe un fuerte rodillazo por parte del arquero del Wolfsburg, Koen Casteels, quien intentaba despejar un balón con los puños.

De acuerdo con RT, en la grabación mostrada se aprecia la rápida intervención medica cuando se percatan que el mediocampista de 32 años cae al piso inconsciente, ademas de que comenzaba a sangrar así como ahogarse con su propia lengua.

Raymond Best, médico del Stuttgart, evitó que la situación se convierta en una tragedia. “Si el médico no hubiese reaccionado tan rápidamente…”, reconoció el propio director deportivo del Stuttgart Michael Reschke.

El reporte medico inicial indicó que el deportista sufrió múltiples fracturas faciales, incluyendo una en la cavidad ocular, nariz y mandíbula superior, así como una conmoción cerebral. A través de su cuenta oficial el conjunto informó que Gentner se encontraba hospitalizado y que seria operado en los próximos días.

Health Update

Christian #Gentner has several facial fractures & requires surgery! Everybody at #VfB wishes best of luck & a speedy recovery

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) 16 de septiembre de 2017